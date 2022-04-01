OTİZME FARKINDALIK İÇİN MAVİ BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Mersin'de yürüyüş düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüşte, otizm konusunda farkındalık oluşturuldu. Ulu Camiden başlayıp, Cumhuriyet Meydanında biten yürüyüş sonunda, katılımcılar tarafından mavi balonlar havaya bırakıldı. Meydanda otizmli gençlerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni aldı. Burada açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, otizmin erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranış alanlarında çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğu olduğunu söyledi. Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla birçok kurumunu çeşitli etkinlikler düzenlediğini kaydeden Topkaya, "Bu etkinlikler vesilesiyle, toplumda otizm konusundaki hassasiyet her geçen gün artmaktadır. Otizm konusunda toplumsal farkındalığın artması, erken yaşta teşhis oranlarını yükselteceği gibi verilen doğru eğitimlerle otizmli çocuklarımızın sosyal hayata kazandırılmasını da sağlayacaktır. Otizmli bireylerin sosyal hayatta etkin bir şekilde yer almaları, mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri, ihtiyaç duydukları eğitim ve sağlık olanaklarına sahip olabilmeleri en önemli toplumsal görevlerimizden biridir. Onların bu imkanlara ulaşması için gerekli olan şeylerin karşılanması konusunda tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşmektedir" dedi.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Otizm Gündüzlü Bakım Merkezini 2021 yılında hizmete açtıklarını kaydeden Topkaya, "Kuruluşumuza ait servislerimizle otizmli çocuklarımızın ulaşımını sağladığımız merkezimizde, otizmli bireylerimize; gündelik yaşam ve bakım becerilerini geliştirmek ve toplumsal yaşama entegrasyonunu sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel gelişim alanlarında destek verilmekte, gündelik ve eğitsel aktivitelerinden artakalan zamanını kaliteli ve keyifli geçirmeleri sağlanmakta ve ailelerin bir nebze de olsa bakım sorumluluğunu paylaşarak onlara mola zamanları yaratılmakta ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Ülkemizde Bakanlığımıza bağlı ilk otizm gündüzlü bakım merkezi olma özelliğine sahip kuruluşumuzla otizmli bireyler ve ailelerinin her zaman yanında olduğumuzu belirterek 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayata en üst düzeyde katılımının gerçekleşmesi umuduyla sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.