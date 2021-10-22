ORMAN İŞÇİSİNE 'TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ' VERİLDİ

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nde göreve başlayan 64 yeni orman işçisine, ’temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’ verildiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ormancılık faaliyetleri devam ederken yeni başlayan işçilere yönelik öncelikle, ’temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’ verildiği belirtildi. Bu kapsamda Mut ve Tarsus Orman İşletme Müdürlükleri ile Fidanlık Müdürlüğünde göreve başlayan 19 işçinin eğitimlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ’a’ sınıfı iş güvenlik uzmanı Zafer Kızıl ve iş yeri hekimleri Cüneyt Taze ile Kemal Coşkun tarafından verilen eğitimlerde, çalışanlara 20 konu hakkında genel bilgiler verildiği ve 12 saatlik eğitim sonunda başarılı olanların, ’temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’ belgesi almaya hak kazandıkları ifade edildi.