MEZİTLİ BELEDİYESİ EKİBİ EXPO'21HATAY’ FUARINI GEZDİ

Mezitli Belediyesi heyeti, fuar alanını gezerek yetkilerden bilgiler aldı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği ve kentlerin kent tarihi ve turistik değerlerinin tanıtıldığı EXPO'21HATAY’da kültürel ve tarihi güzelliklerinin göz doldurduğu tasvirlerle süslenen “Mersin Bahçesi”nde Soli Pompeiopolis Antik Kentinin sütunlarının tasvirindeki başarı büyük beğeni aldı.

Daha sonra, ata tohumundan üretilen yöresel ürünlerin değerlendirilerek pazarlandığı Teofarm Çiftliğini gezen Mezitli heyeti, kurucusu Adnan Murat Teoman’dan bilgi aldı. Ata tohumu ürünlerin korunması ve başta sofra kültürü olmak üzere bölgenin değerlerinin yaşatılması amacıyla hayata geçirilen Teofarm Çiftliğinde Mezitli’de gerçekleştirilen tarımsal çalışmalar hakkında fikir alışverişi de yapıldı.

Günübirlik yapılan inceleme ve araştırma gezisini değerlendiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bölgenin en büyük organizasyonlarından birisi olan EXPO'21HATAY’da yapılan çalışılmalara destek vermek ve başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin buraları görerek yeni fikirler geliştirebilmesi amacıyla böyle bir gezi düzenledik. Mersin’e çok yakın bir mesafede olan bu büyük organizasyonu tüm ekibimizin görmesini istedik. Belediyemizin yönetim kadrosunun tamamının yer aldığı gezimizde çok değerli fikirler edindik. Görüştüğümüz kişilere Mezitli’de yaptığımız çalışmaları aktardık. Çok yararlı bir gezi oldu. Katılan tüm arkadaşlarımıza ve bizlere çok güzel bir ev sahipliği yapan başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm görevlilere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.