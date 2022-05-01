MERSİN ŞEHİTLİĞİNDE HÜZÜNLÜ BAYRAM TÖRENİ

Mersin’de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlikte bayramlaşma töreni düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp, dualar ederken, şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan şehitlik ziyaretti, İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından okunan duanın ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dualar ettiler. Su ve protokol üyeleri, duygu dolu onların yaşayan şehitlerin ailelerini de teselli etmeye çalışırken, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Vali Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle arife gününde şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, şehit aileleriyle bayramlaştıklarını belirterek, "Birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın, kaynaşmamızın en önemli unsurlarından bir tanesi bayramlarımızdır. Bu bayramda da şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Küçüklerimizi sevindirerek akraba, dost ve yakınlarımızla bir araya geleceğiz. Bayramın güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Bu duygularla bütün Mersinli hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlıkla, afiyetle, huzurla girmeyi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Şehitlikteki törene, Mersin Valisi Su’nun yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.