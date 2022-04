KREŞTE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

İddiaya göre olay, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki bir anaokulunda meydana geldi. Cep telefonu kamerası ile çekilerek sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, kreşte görev yapan öğretmenlerin, yaşları 3 ile 5 arasında değişen çocuklara zorla yemek yedirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Bu sırada öğretmenlerin çocuklara uyguladığı muamele ise tepkiye neden oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bazı veliler, kreş yönetimi ve diğer sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Velilerin şikayeti üzerine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünce bazı kreş yöneticileri ve görüntülerde yer alan öğretmenin, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.



“Kızım her gün ağlıyordu, kreşe gitmek istemiyordu”

Kreş yönetimi ve sorumlulardan şikayetçi olan velilerden Fatma Çelik Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda 5 yaşında olan kızını geçen yıl aynı kreşe gönderdiğini söyledi. Kızının, ilk başta birkaç gün kreşe gitmek istediğini, ancak daha sonra istemediğini belirten anne Yılmaz, “Kızıma neden gitmek istemediğini sordum ama söylemedi. Bir ayın sonunda artık, ‘Gitmek istemiyorum’ demeye başladı. Her gün ağlıyordu ve ‘Bana zorla yemek yediriyorlar. Arkadaşlarıma zorla yemek yediriyorlar, kızıyorlar’ diyordu. Bunu öğrendikten sonra ertesi günü gittim, çocuğu okuldan aldım” dedi. Durumu kreşin müdürü ile görüştüğünü anlatan Yılmaz, “Müdür, öyle bir şey olmadığını söyleyerek, ‘Tabii ki çocuklar yemek yemek istemez. O yüzden biz de bu şekilde birazcık zorlamak zorundayız, aç kalmaması için gibi şeyler söylemişti’. Ücretini ödedik, her şeyini orada bırakıp daha sonra çıkıp geldik” diye konuştu.



“Kızım psikolojik olarak kötü durumda. Bir yıldır hala etkisini yaşıyoruz”

Kızının kreşte bir ay kalmasına rağmen hala etkisinin devam ettiğini kaydeden Yılmaz, “Benim kızım hala okula giderken ‘Anne bana zorla yemek yedirecekler mi’ diye soruyor ve ‘Yemek yemek istemiyorum. O yüzden okula gitmek istemiyorum’ diyor. Tüm gün eğitim almak yerine şu anda sadece yarım gün gidebiliyor. O da yemek yememek şartıyla. Yemek yemeden geri geliyor. Kızım kreşe giderken 4 yaşındaydı ve biz bir yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Hala bunun etkisi devam ediyor. Psikolojik olarak kötü durumda” ifadelerini kullandı.



“Şikayetçi oldum. Cezalandırılmalarını istiyorum”

Bugün sosyal medyada aynı kreşte çocuklara zorla yemek yedirilen bir video gördüğünü belirten Yılmaz, çocuğunun mutlu şekilde okula gitmesi gerekirken artık gitmek istemediğini, sosyalleşmek istemediğini vurguladı. Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olduğunu kaydeden Anne Yılmaz, “Ben videoyu geç gördüm. Bazı ailelerin de şikayetçi olduklarını duydum. Şu anda sorumlular hakkında gereğini yapıyorlar. Yaptıklarının yanlarına kalmamasını ve cezalandırılmalarını istiyorum. Ayrıca, öğretmen olup olmadıklarının da sorgulanmasını istiyorum” dedi.