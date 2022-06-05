İL MÜDÜRÜ YALÇIN : '' HEDEFİMİZ ŞEHİR KİMLİĞİNİ DAHA DA CANLANDIRAN MODERN BİR MERSİN ''

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Mersin İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın , '' İlimizde sıfır atık yönetim sistemine geçen firma kurum ve kuruluş sayısı 3669 tır. İlimizde bugüne kadar toplanan atık miktarı 2.200.000 ton olarak gerçekleşmiştir '' dedi.

Yalçın 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesi ile yayımladığı mesajda şu görüşleri paylaştı ;

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevrenin korunması, çevreyle ilgili sorunlara uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesi ve çevre politikaları gibi çalışmalar, Dünya Çevre Günü'nde her zamankinden daha fazla dile getirilmektedir. Konu ile ilgili olarak, 20.05.2022 tarihli Resmî Gazete’de “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan” imzasıyla yayımlanan “Türkiye Çevre Haftası” konulu genelge yürürlüğe girmiştir. Bu genelge doğrultusunda; 1972 yılından bu yana “Dünya Çevre Günü” olarak kutlanan 5 Haziran tarihinin içinde bulunduğu hafta, Ülkemizde artık her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından duyurulacak bir temayla “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacaktır.

Bu yılki teması "Sıfır Atık" olarak belirlenen Türkiye Çevre Haftası, 81 ilimizde çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlanmaktadır.

Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle sıfır atık uygulama çalışmalarının hem bireysel hem de kurumsal olarak yaygınlaşması önem arz etmektedir. İlimizde sıfır atık yönetim sistemine geçen firma kurum ve kuruluş sayısı 3669 tır. İlimizde bugüne kadar toplanan atık miktarı 2.200.000 ton olarak gerçekleşmiştir.. Sıfır atık projesi uygulaması kapsamında plastik poşet kullanımı yaklaşık olarak Ülkemiz ve ilimiz genelinde %65 azalmıştır.

Diğer taraftan denizlerimizin korunması ve gelecek nesillere daha temiz deniz bırakmak amacıyla Ülkemiz genelinde uygulamaya konulan sıfır atık mavi projesi ilimizde de başlamıştır. Bu çerçevede deniz çöpleri ile mücadele ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla “Deniz Çöpleri İl Eylem Planı” hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından bu hafta düzenleyeceğimiz toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı çeşitli etkinliklerle, sıfır atık başlığı altında “Sağlıklı Çevre Yaşamı” konusunda farkındalık oluşturulacaktır.

Bu vesileyle öncelikli hedefimizin gelecek nesillere yaşam kalitesi yüksek aynı zamanda doğallığını koruyan bir Türkiye ile güvenli ve konforlu yapılaşmasını tamamlayan, şehir kimliğini daha da canlandıran modern bir Mersin bırakmak olduğunu belirtir; herkesin çevre gününü saygılarımla kutlarım.

Çevre Haftası Bisiklet Turu ile Başladı

Öteyandan Mersin'de Dünya Ortak Evimiz teması ile kutlanacak olan Çevre Haftası ,Çevre Dostu Bir yaşam için Bisiklet etkinliği kapsamında Bisiklet turu ile başladı.Bisiklet turuna herkesimden çoksayıda çevre dostu vatandaş ve bürokratlar katıldı.