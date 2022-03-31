HGS’YE GEÇİŞTE SON GÜN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi’nden (OGS) Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) geçişte bugün son gün olduğuna dikkati çekerek, vatandaşları uyardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, OGS'nin bugün gece yarısından itibaren kaldırılarak, HGS’ye geçileceği vurguladı. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılması için bu kararın alındığını kaydedilen açıklamada, OGS’den HGS geçiş oranının yüzde 80’i aştığının altı çizildi.

Vatandaşlara bugün OGS’den HGS’ye geçmesi için son gün olduğu uyarısında bulunulan açıklamada, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği ve hesaplarının da HGS’ye dönüştürüleceği kaydedildi.

BAŞVURU OGS CİHAZININ ALINDIĞI BANKAYA YAPILACAK

Bankalarda da yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara da dikkat çekildi. OGS cihazının alındığı bankaya başvuru yapılacağına işaret edilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.”