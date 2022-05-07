ESOB'DA TALAT DİNÇER TARİHE GEÇTİ

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin iki adayın yarıştığı Başkanlık seçiminde , Talat Dinçer yeniden seçildi.

Başkan Talat Dinçer, 69 meslek odasına bağlı başkan ve yöneticilerden oluşan 547 üyeden 519 üyenin rekor düzeyde katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerinde aldığı 381 oyla bir hizmet dönemi için daha göreve getirildi.

69 meslek odasına bağlı Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan 547 delegeden 519'unun oy kullandığı seçimlerde , Talat Dinçer ve listesi 381 alarak yeniden Başkanlığa seçilirken , Dinçer , göreve getirildiği 2005 yılından bu güne üst üste beş dönem seçim kazanarak tarihe geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda Divan Başkanlığına TESK Genel Başkan Yardımcısı Burhan Aksak getirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Birlik Genel Sekreteri Cevdet Tekbaş tarafından okunan Birliğin geçmiş dönem çalışma ve hesap ve denetim kurulu raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Gelecek dönem çalışma raporlarının okunması sonrası seçimlere geçildi.

Oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 547 delegeden rekor katılımla 519'unun oy kullandığı Genel Kurulda Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Başkanı Talat Dinçer 381 oy ile güven tazeledi.Zafer Çekmez ve listesi ise 138 oy aldı.

Talat Dinçer Başkanlığındaki Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde Veysel Sarı, Uçal Mavili, Nihat Dağdelen, Duran Şen, Halil Metik, Ali Tavman ve Faruk Dalkılıç Yönetim Kurulu; Fatih Özcan, Zeynel Nar, Cumali Taş, Hali Şekerci ve Batuhan Cıtırkı Denetim Kurulu, Abdullhalim Batur, Mehmet Sinan Canpolat, Erdal Pekmez, Mehmet Emin Sakallı ve Mehmet Reşat Kıvılcım Disiplin kurulu olarak görev aldı.

Seçimlerin ardından bir teşekkür konuşması yapan Dinçer , '' Çok kıymetli dostlarım,

Bugün gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulu'muza katılarak davamıza sahip çıkarak bizi tekrardan büyük bir gururla yürütmekte olduğumuz bu göreve layık görmenizden dolayı kıymetli oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize içtenlikle şükranlarımı sunarım.

Yeni dönemde de inşallah esnaf ve sanatkarımıza aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Başta tüm esnaflarımıza, oda başkanlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum '' dedi.