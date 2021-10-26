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DAMADA GÖRÜLMEMİŞ İŞKENCE
Damada yapılan işkence, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Damadı önce una buladılar, sonra ise el arabası ile sokak sokak gezdirdiler.
GÜNCEL 26.10.2021, 13:37
Bursa'nın İznik ilçesinde hemşire Damla Göl ile yat kaptanı Batuhan Alp, ilginç bir düğünle dünya evine girdi.
Düğünde gelin alma sırasında damat Batuhan Alp , işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. Arkadaşları, damadın başında yumurta kırdı, un döktü, damacana ile üzerine su döktü. Bununla yetinmeyen damadın acımasız arkadaşları Batuhan Alp’e Üstü yırttı, ağzına emzik verdi, damada göbek de attırıldı. Dakikalarca süren eğlence sonunda damat Batuhan Alp, son olarak arkadaşları tarafından el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi. Gelin Damla Göl ise yapılan işkenceler karşında şok oldu. Gelin Göl, “Keşke kafasında yumurta kırmasalardı. Acıdım” dedi.
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