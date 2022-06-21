YÜZERCE ŞEHRİN MASTER PLANLARINI HAZIRLAYAN DR. KWAAK MERSİN’DE

Dünyaca ünlü mimar ve şehir plancısı, Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı (World Citizen Organization-WCO), İpek Yolu Küresel Birliği Başkanı ve İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu Başkanı Dr. Younghoon Kwaak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Mersin’in şehir planları ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Seçer’in Büyükşehir Belediyesindeki makamında gerçekleştirilen ziyarette, Dr. Younghoon Kwaak’ın eşi Sherry Kwaak ve Başkan Danışmanı İbrahim Evrim de yer aldı. Dr. Kwaak Güney Kore olimpiyat köyü mimarı olmasının yanı sıra, Seoul metrosu mimarlığını da yaptı. Çok sayıda şehrin master planlarını hazırlayan, Güney Kore EXPO’sunun da mimarı olan Kwaak, Birleşmiş Milletler tarafından Buda’nın doğduğu yer olan Lumbini’de bir dünya barış şehri kurmakla görevlendirilmişti.

Dr. Kwaak Başkan Seçer ile görüşmesinde, Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye‘nin İngilizce adını ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ olarak değiştirilmesi önerisini yapmış olduğunu ve kabul edilmesinden de çok memnun kaldığını belirtti.