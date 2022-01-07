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TÜRK KIZILAY ORTA AKDENİZ BÖLGESİ İLE MERSİN MEM ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Türk Kızılay Orta Akdeniz Bölgesi ile Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.
GENEL 07.01.2022, 09:31
Türk Kızılay Orta Akdeniz Bölgesi ile Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Türk Kızılay Orta Akdeniz Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Tunçhan Demir, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmaların iki kurum açısından çok faydalı olduğunu dile getirerek bu iş birliğinin önemini belirtti.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Müdürlüğümüz adına bu iş birliğinde emeği geçen paydaşlara teşekkür ederim. Eğitim camiamız açısından kurumlar arası dayanışma oldukça kıymetli" dedi.
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