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RESSAM, ŞAİR VE YAZAR LİNA NASİF EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Mersin’de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.
GENEL 12.12.2021, 16:14 12.12.2021, 21:20
Mersin’de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Nasif’ten 3 günden bu yana haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki evine giderek çilingir yardımıyla giren ekipler, Lina Nasif’in cansız bedeni ile karşılaştı.
Sanatçının cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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