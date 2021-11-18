MERSİN EMNİYETİNDEN VATANDAŞLARA 'UYUMA' EĞİTİMİ

Mersin polisi, anne ile anne adayları öğrenci, kamu görevlisi ve vatandaşlara ’uyuma’ uygulaması hakkında eğitimler verdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği ekipleri, Gülnar, Tarsus, Anamur ve Toroslar ilçelerinde anne ve anne adaylarına, belediye ile kamu personeline, üniversite öğrencilerine ve vatandaşlar olmak üzere 680 kişiye ’uyuma’ uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak, en iyi narkotik polisi NarkoAnne, Narkorehber, Narkogençlik eğitimi verdi.

Ekipler ayrıca üniversite öğrencilerine ’İki Ekmek’ isimli kısa filmde izlettirirken, eğitici broşürler dağıttı.