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MBB FİZYOTERPİSTİ AYAĞA KALDIRDI

Mersin’de düşme sonucu yatağa bağımlı hale gelen vatandaşın, Büyükşehir Belediyesinin fizyoterapi hizmeti sayesinde yürümeye başladığı bildirildi.

GENEL 05.06.2022, 11:36 05.06.2022, 20:13
MBB FİZYOTERPİSTİ AYAĞA KALDIRDI

Mersin’de düşme sonucu yatağa bağımlı hale gelen vatandaşın, Büyükşehir Belediyesinin fizyoterapi hizmeti sayesinde yürümeye başladığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ekipleri, yaş almış, özel gereksinimli, ihtiyaç sahibi veya çeşitli sağlık sorunları nedeniyle fiziksel problemler yaşayan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, yatağa bağımlı bir vatandaşın daha yüzünü güldürdü. 1 yıldan fazla süredir tamamen yatağa bağımlı olan Halil İbrahim Şimşek’in ailesinin başvurusu üzerine kontrolünü yapan ekipler, hızlı bir şekilde fizik tedaviye başladı. Yatak içi egzersizlerle başlayan ve 30 seans süren tedavi sürecinin ardından Şimşek, artık bağımsız olarak hareket edebiliyor. Bayramda memleketi Gaziantep’e gidebildiğini söyleyen Şimşek’in yüzü gülüyor.

“Halil Amcayı kendi hayatında bağımsız hale getirdik”

Evde Bakım Biriminde fizyoterapist olarak görev yapan Bengisu Gürler, Halil İbrahim Şimşek’in yatalak durumda olduğu için kendilerine 20 Eylül 2021’de başvurduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Yaklaşık 6 yıldır kemoterapi tedavisi gören Halil Amcamız, geçirdiği bir düşme sonucunda belinde kırık oluşuyor. Dolayısıyla o kırık da hem sinirlere baskı yapıyor hem de aldığı ağır kemoterapi sürecinden dolayı kas kuvvetsizliğinden kaynaklı yürüyemeyecek duruma geliyor. Tamamen yatağa bağımlı halde bize başvurmuştu. Biz yaklaşık 1, 2 hafta sonra tedavisine başladık. Önce yatak içinde egzersizlerimizle başladık. Ağrıları vardı, hareket etmekte zorlanıyordu. Daha sonrasında yavaş yavaş ilerlemeler kaydettik. Yatak içindeki egzersizlerimizi ağırlıkla destekledik. Daha sonra oturma pozisyonunda yine hem ağırlıklı hem ağırlıksız kuvvetlendirme egzersizleri de yaptık. Daha sonra yavaş yavaş ayakta durma dengesi çalıştık. Bağımsız dengeyi elde edince walkerla ev içinde yürümeye yönelik egzersizlerde bulunduk. Düzenli yürüyüşler yaptık. Yürüme sırasında yine denge koordinasyon egzersizleri ile onları taçlandırdık. Daha sonrasında walkerı da bıraktık.”

Şimşek’in artık bağımsız bir şekilde yürüyebildiğini anlatan Gürler, “Kendi ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Halil Amcaya biz ilk tedaviye başladığımızda yataktan kalkamadığı için hem sondası vardı hem kendi ihtiyaçlarını gideremiyordu. Dolayısıyla biz şimdi hem ev içinde hem ev dışında onu kendi hayatında bağımsız hale getirdik" dedi.

“Kendimi çok iyi hissediyorum”

Halil İbrahim Şimşek, yürüyebildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “1 seneden fazladır yatalağım. 90 derece raporum var. Sağ olsun belediye başkanı sayesinde bu duruma geldim. Allah ondan bin kat razı olsun. Bir de hocama teşekkür ettim. Şimdi çok iyiyim. Yürüyemiyordum, yatalaktım. Şimdi yürümeye başladım. Bayramda memlekete gittim. Kendimi çok iyi hissettim. Gezebildim, şimdi her ihtiyacımı görebiliyorum” ifadelerini kullandı.

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