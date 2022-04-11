DAYANIŞMA EKMEKLERİ YENİCE İÇİN PİŞİRİLDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus İlçe Örgütü’nün toplumsal dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği “Dayanışma Ekmekleri” projesi bu kez Yenice Mahallesine dağıtıldı.
CHP Tarsus İlçe Örgütü’nün hayata geçirdiği “Dayanışma Ekmekleri” bu sefer Yenice için pişirildi. Bağışlanan unların, gönüllü kadınlar tarafından yufka ekmek olarak pişirildiği çalışmada mis kokulu ekmekler, Yenicelilere de ulaştırıldı.
CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, bu güne kadar Fevzi Çakmak, Yeni Mahalle, Yarbayşemsettin, Gaziler, Reşadiye, Beydeğirmeni, Girne, Tekke, Kırklarsırtı, Akşemsettin ve Şehitlertepesi Mahallelerinde dağıttıkları yufka ekmekleri Yenice’de de dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
“Paylaştıkça büyüyor, çoğalıyoruz. Ele ele vererek, yaşanan sıkıntılı günlerde güç oluyor, geleceğe umut ışığı yakıyoruz” diyen Başkan Av. Ozan Varal, çalışmada emek harcayan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç’e, İlçe Kadın Kolları Başkanı Belda Boroğlu’na, Kadın Kolları üyelerine, gönüllü kadınlara ve Gençlik Kolları üyelerine teşekkürlerini iletti.
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