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ÜRETİCİ KADINLAR, ZEYTİN VE ZEYTİNDEN ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından Yoğurt Pazarı’nda ilk kez “üretici kadın stantları zeytin pazarı” kuruldu.

EKONOMİ 11.11.2021, 10:34 11.11.2021, 11:51
ÜRETİCİ KADINLAR, ZEYTİN VE ZEYTİNDEN ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından Yoğurt Pazarı’nda ilk kez “üretici kadın stantları zeytin pazarı” kuruldu.

Akdeniz ilçesi Yoğurt Pazarı’nda kurulan üretici kadın stantları zeytin pazarında toplam 10 stant yer alırken, Mersin merkez 4 ilçe ile Mut, Tarsus, Silifke gibi ilçelerden gelen kadınlar doğal ürünlerini satışa sunma olanağı buldu. Kadınlar tarafından kurulan stantlarda, zeytinyağlı sabun, zeytin fideleri, Ayvalık, Gemlik, sarıulak, domat gibi zeytin çeşitleri, zeytinyağı ve zeytinden üretilmiş diğer gıda ürünleri yerini aldı.

Üretici kadınlar doğal ürünleri satışa sundu

Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden gelen Makbule Coşkun, satış yapmak için zeytin ve zeytinyağı getirdiklerini belirterek, ürünlerini nasıl hazırladıklarını anlattı. Coşkun, “Sağ olsun Başkanımız Vahap Seçer’in ve Meral Hanım’ın katkılarıyla sürdürüyoruz. Geçen yıl da geldik, kurduk buraya. Satış yaptık. Halkımızdan da memnunuz. Alışveriş yapıyorlar. Böyle devam ettiriyoruz. Tercih ediyorlar zeytinlerimizi. Bugün burası da güzel, halkımız da güzel katılıyor” dedi.

Aslen Hataylı olan ve Mersin’de yaşayan Suna Arslan, Yoğurt Pazarı’na ilk kez geldiğini ancak sahilde gerçekleştirilen diğer etkinliklerde daha önce yer aldığını belirterek, “Bugün burada Yoğurt Pazarı’nda zeytin üzerine satış yapıyoruz. Sabunumuz, zeytinyağımız, yeşil zeytinimiz var. Satışlar çok şükür güzel gidiyor. Sabunu kendimiz zeytinyağı ve defne yağını pişirerek yapıyoruz. Annelerimiz, büyüklerimiz yapıyorlar. Zeytinleri de kendimiz kırarak yapıyoruz. Ürünlerimizi Hatay’dan getiriyoruz. Ev hanımı olduğumuz için böyle bir şey yapıyoruz ve çocuklarımıza, aileye bir katkıda bulunuyoruz. 4 çocuk okutuyorum. 2 oğlum üniversitede, kızlarım lisede okuyorlar” diye konuştu.

Mut Taşhan’dan gelen kadın üretici Fatma Isbaha ise zeytin ve zeytinyağı sattığını belirterek, “Her tür ürünü kendim üretiyorum. Kendi bahçemin ürünü. Yani Mut’un kendi doğal ürünü. Memnunum, müşterilerimiz de memnun bence” şeklinde konuştu.

Mut zeytinyağının coğrafi işaretli olduğunu da anlatan Isbaha, kurulan stantlar sayesinde işlerini geliştirdiğini ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanına gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Bize böyle hizmetleri sunduğu için” ifadelerini kullandı.

Stantların kurulduğu alanda MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından “su tasarrufu” konusunda da vatandaşlar bilgilendirildi ve vatandaşların MESKİ ile ilgili soruları yanıtlandı.

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