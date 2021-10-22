TEKNOPANEL’DEN KUZEY MAKEDONYA’YA DEV YATIRIM

Sandviç panel ve EPS ürünlerinde faaliyet gösteren Teknopanel, Kuzey Makedonya’ya 16 milyon 250 bin Euro değerinde yatırım kararı alarak Balkanlar ve Avrupa’daki pazarını güçlendirme yolunda önemli bir adım attı.

İnşaat sektörünün yalıtım malzemeleri alanındaki en büyük çözüm ortaklarından biri olarak 16 yıldır faaliyet gösteren Teknopanel, toplam 123 bin metrekarelik alanda kurulu olan Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul üretim tesislerinin yanına yurt dışında yatırım yapma kararı alarak Kuzey Makedonya’da sandviç panel ve EPS ürünleri üretiminin yapılacağı 54 bin metrekarelik fabrikasını kurmaya hazırlanıyor.

Kuzey Makedonya Başbakı ile bir araya geldi

Firmanın Genel Müdürü Orhan Kahveci, yatırım kararını görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile bir araya geldi. Kahveci, “Başbakan Zaev ile 16 milyon 250 bin Euro değerindeki yatırımımızın detaylarını görüştük. Teknopanel olarak, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yer alan serbest bölgede 12 bin metrekaresi kapalı, toplam 54 bin metrekare alan üzerine kuracağımız yeni üretim tesisimizin faaliyet alanının sandviç panel ve EPS ürünleri üretimi olacağını, fabrikanın yıllık toplam üretim kapasitesinin sandviç panelde 3.5 milyon m2, EPS ürünlerinde ise 350 bin m3 olmasını planladığımızdan bahsettik. Ayrıca hedefimizin 2022 yılında EPS üretim hattını, 2023 yılında ise sandviç panel üretim hattını devreye almak olduğunu anlattık. Başbakan Zaev ise ülkelerini seçmemizden, inşaat sektöründeki üretime ve istihdama sağlayacağımız katkıdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, yatırım kararımızı gönülden desteklediğini belirtti” dedi.

"Pazarı büyüteceğiz"

2007 yılında Irak’a gerçekleştirdikleri ilk ihracat ile açıldıkları uluslararası pazarda, dünyanın tercih edilen markaları arasında ön sırada yer aldıklarını kaydeden Kahveci, " Ürünlerimizi Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 95 ülkeye ulaştırıyoruz. Yeni yurt dışı fabrikamız ile global pazardaki rekabet gücümüzü arttırarak Balkanlar ve Kuzey Avrupa’daki varlığımızın önemli derecede güçleneceğine inanıyoruz. Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere Balkanlar’a yaptığımız yıllık 650 bin m2’lik sandviç panel satışımızı, 2.5 milyon m2’ye yükseltmek, EPS ürünlerinde ise yıllık 250 bin m3’lük satış ile yeni bir pazar oluşturma amacındayız. Doğudan batıya, kuzeyden güneye yeni hizmet noktalarını bünyemize katarak, yeni yatırımlarımızla büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Dünyanın her yerinde bir Türk markasının bayrağını gururla dalgalandırmak ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak için durmadan çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.