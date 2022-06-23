TARSUS’TA KURBANLIK FİYATLARI İLE SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık fiyatları, satış ve kesim yerleri belirlendi.

Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, Tarsus Kasaplar Odası kurbanlık fiyat belirleme komisyon kararına göre keçi ve koyunun kilogram fiyatı 68 TL, büyükbaş kurbanlık kilogram fiyatı ise 65 TL olarak açıklanırken, belediye tarafından tespit edilen kurbanlık satış yerleri ve kurban kesim yerleri de belirlendi.

Kurbanlık satış yerleri

Buna göre Tarsus’taki kurbanlık satış yerleri; Hürriyet Mahallesi (Aydoğanlar Shell Petrol Yanı) Ergenekon Mahallesi Gazipaşa Bulvarı otoban ışıklar Off Road alanı üstü, Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesinin kesişim noktasındaki boş alan, 82 Evler Mahallesi İbni Sina Bulvarı Kuvayı Milliye Parkı arkasındaki boş alan ve Belediye Mezbahanesi içi olarak açıklandı.

Kurban kesim yerleri

Kurban Kesim yerleri ise Yunus Emre Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı, Bağlar Mahallesi İtfaiye Yanı Kapalı Pazar Yeri, Şehit İshak Mahallesi Turkuaz Semt Pazarı, 82 Evler Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Gülek Mahallesi ve Yenice Mahallesi Mezarlık Yolu olarak belirlendi.