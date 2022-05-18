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MIP'TEN MERSİN LİMANI'NA 400 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, MIP’nin 'Kapasite Artırımı Projesi' ve şehrin trafik sorununu çözecek 'Kapılar Projesi' için 400 milyon doların üzerinde yatırım yapacağını söyledi.

EKONOMİ 18.05.2022, 12:03
MIP'TEN MERSİN LİMANI'NA 400 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, Mersin'de düzenlenen 'Deniz Taşımacılığı Zirvesi’nde ülke ekonomisine değer katacak yatırımları hakkında bilgi verdi. Daele, zirvede yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi ve jeopolitik konum avantajı ile her dönem ve koşulda potansiyelini koruduğuna, birçok sektörde olduğu gibi deniz taşımacılığında da büyümesinin uzun yıllar süreceğine inandıklarını vurguladı. Van Daele, “Faaliyet gösterdiğimiz bölgemizin ve Türkiye’nin hak ettiği yere gelmesi ve birlikte büyümek için, Mersin Uluslararası Limanı olarak buradayız. Mersin ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak önceliklerimiz arasında. Hem kendi hedeflerimizi hem de bölgemizin büyüme rakamlarını göz önüne aldığımızda, bu hinterlant büyümesini karşılamak ve gerekli hizmeti sağlamak için yeni yatırımların gerekliliği karşımıza çıkıyor" dedi.

“Doğrudan 500 kişiye, dolaylı olarak ise 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağız”
'Kapasite Artırımı Projesi' ile ilgili bilgi veren Johan Van Daele, “Mersin ve Türkiye’nin ekonomik gelişiminde büyük önem arz eden, 375 milyon dolar bütçeli 'Kapasite Artırımı Projesi' için tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik ve hazırız. Proje ile limanın mevcut kapasitesini 1 milyon TEU artıracak ve doğrudan 500 kişiye, dolaylı olarak ise 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağız. İki mega gemiye aynı anda hizmet verilebilecek ve gemilerin bekleme sürelerini optimize edebileceğiz. Böylece direkt seferlerin sayısı artacak, daha kısa transit süreleri ve rekabetçi navlunlarla Mersin Limanı’nın Doğu Akdeniz'e açılan stratejik konumu güçlenirken, Akdeniz havzasındaki diğer ülkelerin terminalleri ile aktarmalı konteyner ticaretinde küresel bir oyuncu olarak rekabet edebilecek konumda olacağız. Mersin Limanı, imtiyaz sözleşmesi sonunda TCDD’ye devredileceğinden yapılan yatırım Mersin’in kalıcı, güçlü ve sürdürülebilir değeri olarak var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

“Kapılar Projesi ile Mersin trafiğine rahat bir nefes aldıracağız”
Limanın gelişimini Mersin’in gelişiminden ayrı tutmadıklarını, Mersin’in yaşadığı problemlerin çözümü için her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Daele, “Artan nüfus, ticaret ve şehirleşme sonucu özellikle Mersin girişinde oluşan trafik problemi de bu sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 27 milyon dolar bütçeli 'Kapılar Projesi' ile limana gelen tırların otobandan direkt limana giriş-çıkışını sağlamış olacağız. Böylece tırlar şehir trafiğine girmeden limana doğrudan giriş yapabilecekler. Liman giriş ve çıkış kapılarını yeniden düzenleyerek 6 giriş ve 6 çıkışlı modern bir liman kapısı oluşturacağız. D-400 Karayolunda 2 bağlantı noktası, 3 dere geçişi, bir üst geçit, 6 şeritli bir köprü, 10 giriş kapısı dahil tüm otomasyon çalışmaları ve yardımcı tesisleri ile Mersin trafiğine rahat bir nefes aldıracağız. Konteyner ve genel yük getiren araçlar 132. Caddeden açılacak yeni bir bağlantı ile 3 şerit halinde, demiryolu üst geçidinin altından geçerek doğrudan limana giriş yapabilecekler. Liman içi ve dışında tır/araç bekleme süreleri azalacak” diye konuştu.
Johan Van Daele sözlerine şöyle devam etti: “MIP olarak bölgemize, ülkemize ve gezegenimize karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için paydaşlarımızın ve çevrenin ihtiyaçlarını analiz ediyor, sürdürülebilir kalkınma için tüm faaliyetlerimizi optimize etmeyi taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilirlik çatısı altında çevresel, sosyal ve yönetim başlıkları altında pek çok çalışma yürütüyor ve içinde yaşadığımız doğaya, topluma ve çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.”

Kaynak: İHA
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