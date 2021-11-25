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MBB'DEN 638 ÜRETİCİYE CEVİZ FİDANI DESTEĞİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi” kapsamında 8 ilçede 638 üreticiye yüzde 50 üretici katkı paylı olarak toplam 19 bin 690 adet ceviz fidanı dağıtıyor.

EKONOMİ 25.11.2021, 10:02 25.11.2021, 10:42
MBB'DEN 638 ÜRETİCİYE CEVİZ FİDANI DESTEĞİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi” kapsamında 8 ilçede 638 üreticiye yüzde 50 üretici katkı paylı olarak toplam 19 bin 690 adet ceviz fidanı dağıtıyor. Projeyle öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak ve tarımsal faaliyetleri artırmak amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin ‘Üreticimize Hep Destek, Tam Destek’ sloganıyla gerçekleştirdiği fide, fidan ve soğan dağıtımı projeleri kapsamında ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştiriliyor. Proje ile Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde yaşayan üreticilere, ana çeşit olarak chandler, tozlayıcı çeşit olarak da fernette ceviz fidanları yüzde 50 üretici katkı paylı olarak veriliyor. Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi kapsamında, 8 ilçede 110 mahallede 132’si kadın, 506’sı erkek üretici olmak üzere 638 üreticiye 19 bin 690 adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştiriliyor.

2021 yılı dağıtımları tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında kantaron fidesi dağıtımları ile başlattığı destekler, alıç fidanı, lavanta fidesi, nergis soğanı, avokado fidanı ve badem fidanı dağıtımlarının ardından ceviz fidanı dağıtımı ile tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da üreticilere destek olmaya ve fide, fidan, soğan dağıtımlarını sürdürmeye devam edecek.

Projeyle meyve yetiştiriciliği yönünden tarımsal faaliyetleri geliştirmek, öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak, aile ve yurt ekonomisine katkı sağlamak amaçlanıyor. Kırsal kesimden göçü önlemeyi ve üreticilere yeni istihdam alanları oluşturarak işsizliği azaltmayı da hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 600 ile bin 400 metre rakım aralığındaki tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak amacıyla da ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını planlıyor.

“Esnafın dükkanı nasılsa üreticilerimizin dükkanı da tarlası”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, 2021 yılında fide, fidan, soğan desteklerine Bozyazı’da kantaron fidesi ile başladıklarını ifade ederek, “Daha sonrasında alıç fidanı, lavanta fidesi, nergis soğanı, avokado fidanı, geçen hafta badem fidanı, bugün de ceviz fidanını dağıtarak 2021 yılında fide, fidan ve soğan desteklerimizi tamamlamış olacağız. 2022 yılında da farklı fidanlarla üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın öneminin farkındayız. Üreticilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Alışveriş marketlerinin, esnafın dükkanı nasılsa üreticilerimizin dükkanı da tarlası. Biz de bu tarlayı doldurmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizin yanında olacağız” dedi.

“Ceviz fidanlarımız çiftçilerimizle buluşuyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Gökulu da Büyükşehir Belediyesinin Gülnar’da hem tarım hem de hayvancılık alanlarında hayata geçirdiği hizmetleri anlattı. Gökulu, “Ceviz fidanlarımız çiftçilerimizle buluşuyor. İleriki günlerde daha farklı projelerle halkımız Büyükşehir Belediyemizi ve özellikle Vahap Seçer başkanımızı izlemeye devam etsinler” diye konuştu.

“Üretmeyen bir toplum hiçbir zaman ayakta duramaz, biz bunun bilincindeyiz”

Gülnar’ın Konur Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akar ise Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin üreticilere büyük katkı sağladığını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesinden geçen gün badem fidanı aldık, şimdi ceviz fidanı verdi. Allah razı olsun. Üreticilerin yanında. Üretmeyen bir toplum hiçbir zaman ayakta duramaz, biz bunun bilincindeyiz. Biz üretmeye çalışıyoruz. İnşallah ileriki yıllarda değişik fidanlarla, değişik makinelerle köyümüze ve ilçemize yardımcı olur ziraat konusunda” ifadelerini kullandı.

“Tarım bizim her şeyimiz”

Üretici Fatma Nar, taksicilik yaptığını ve ceviz fidanı da yetiştirmeye başlayacağını dile getirerek, “4 dönüm yerim vardı, badem fidanları ekmiştim ama Büyükşehir Belediye Başkanımız uygun bir şekilde ceviz fidanı verdiği için ona da başvurdum. Bütün üreticilere, çiftçilere öneririm. Tarım bizim her şeyimiz. Normalde 20, 25, 30 TL ama Büyükşehir’de çok uygun geldi. Onun için başvurdum. Bütün kadınların tarımla uğraşmalarını öneririm. Üretip, satıp, kazanmak kendileri için iyi” dedi.

“Gençler de bizim gibi çabalasınlar”

Konur Mahallesi üreticilerinden 85 yaşındaki Emrullah Ünel de daha önce de Büyükşehir Belediyesinin fidan desteklerinden faydalandığını anlatarak, “İşimiz çiftçilik. Üretmekten memnunuz. Aldığımız fidanlar çok güzel. 85 yaşındayım. Gençler de bizim gibi uğraşsınlar, çabalasınlar. Biz bundan sonra ne yapıyorsak gençler için yapıyoruz. Biz buradan bir şey alacağız diye beklemiyoruz artık. 85 yaşında ne olabilirsin? Örnek olsun diye yapıyoruz biz bunları” diye konuştu.

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