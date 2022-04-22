ELVAN: “MTOSB 3. BÖLGENİN ÖRNEĞİ YOK”

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve beraberindeki heyetle birlikte Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. MTOSB 3. Bölge, 2. Bölge ve Model Fabrikada incelemelerde bulunan Elvan’a, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz eşlik etti.



“Yaklaşık 25 milyon TL’ye mal olan binamızın 20 milyon TL’sini devletimizden hibe olarak aldık”

MTOSB Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Başkan Sabri Tekli, Elvan’ın, Mersin’in sanayileşmesinde ve yeni sanayi alanları oluşturulmasında büyük emekleri olduğunu söyledi. Elvan’ın, sanayi alanlarına dönüştürdükleri atıl arazilerin kamulaştırılmasında gösterdiği çaba ve bürokrasiyi hızlandırmasının, kendilerine büyük destek olduğunu ifade eden Tekli, “4. ve 5. OSB bölgelerimizde de aynı desteği gördük, bundan sonra da görmeye devam edeceğimize inancımız tam. Bugün içerisinde bulunduğumuz Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizin yapımında sizlerin büyük emeği var. 500 metrekare olarak planlayarak yola çıktığımız Model Fabrikamızda şu an 4 bin metrekare kullanım alınana sahibiz. Yaklaşık 25 milyon TL’ye mal olan binamızın 20 milyon TL’sini devletimizden hibe olarak alarak bu hizmeti sanayicilerimize sunmayı başardık. Bakanımız Lütfi Elvan’ın yoğun baskısı ile ‘Mutlaka Model Fabrikayı kuracaksınız’ demesi sözü üzerine bu hizmeti sanayicilerimiz ve Mersinliler ile buluşturduk. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizde eğitimlerimiz başladı ve şu ana kadar Çukurova Kalkınma Ajansı ve KOSGEB destekleri ile sanayicilerimizin cebinden hiç para çıkmadan eğitimlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.



“5. Bölgenin çalışmaları için bakanlığımıza müracaatımızı yaptık”

3. Bölgede en az 5 bin kişi istihdam edileceğini kaydeden Tekli, “Üretime başlayan fabrikalarımız var. Yılsonuna kadar tüm fabrikalarımızın tam kapasite ile çalışmaya başlamasını bekliyoruz. 4. Bölgemizin onayını bekliyoruz. Onay belgesi alınır alınmaz 4. Bölgenin tahsislerini yapıp, 5. Bölgenin çalışmalarına geçeceğiz. 5. Bölgenin çalışmaları için bakanlığımıza müracaatımızı yaptık. 6. Bölge ile ilgili de planlamamız başladı” ifadelerini kullandı.



“Hedeflediğimiz 9 OSB sayısını 10’a çıkarttık”

Lütfi Elvan da 2018’in sonlarına doğru Mersin’de sadece 3 OSB olduğunu, bu sayıyı 9’a çıkararak 50 bin ilave istihdam sağlayacaklarını söylediğini anımsattı. Elvan, “Bugün geçen 3 yılın ardından hedeflediğimiz 9 OSB sayısını 10’a çıkarttık. 2018 yılı sonunda MTOSB’deki 3. OSB’nin temelini çırılçıplak bir arazide hep birlikte atmıştık. Ortada hiçbir şey yoktu. 3 yıl gibi bir sürede tüm alt yapı çalışmaları bitti, elektrifikasyonu, suyu, doğalgazı, internet alt yapısı, yolu bitmiş hale getirildi. Fabrikaların birçoğu üretime geçti. Fabrikalar yapılmış ve yapılmaya devam ediliyor. Bunun örneği yok. Bu kadar kısa bir sürede hem altyapı yatırımlarını bitireceksiniz hem fabrikalarınızı tamamlayacaksınız; bu büyük bir başarı. Şu anda 4. OSB’nin çalışmaları bitti mi; 5. OSB’nin başvurusunu yaptık mı; 6. OSB’nin çalışmalarına başlayacak mıyız? Hepsini gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diyerek, Tekli ve Vali Su’ya emekleri için teşekkür etti.



“Türkiye’nin en modern Model Fabrikası ve Yenilik Merkezini hizmete sunduk”

Bununla da yetinmediklerini belirten Elvan, “Tarsus’ta yeni bir ihtisas OSB için toplantı yaptık. Toplantıda olumsuz bir hava hakimdi. Özellikle kamulaştırmalar konusunda bir kaygı vardı. Bugün o yollar açıldı, hemen hemen tüm işlemler tamamlandı. Yine Tarsus’ta genç arkadaşlarımız tarafından da bir OSB kuruldu. Bununla birlikte hem Mut hem Erdemli ilçemizde de OSB’lerimizi kurduk. Altyapı çalışmalarını önemli ölçüde tamamladık. Devam eden çalışmalar var. Yine Silifke OSB’mizin genişletilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu ne demek; biri üçe katlıyorsunuz üçü beşe, beşi ona katlıyorsunuz istihdam açısından. Sadece istihdam sorunu çözmez diyerek Türkiye’nin ilk Model Fabrikalarından birinin Mersin’de inşa edilmesine yönelik çalışmalarda bulunduk ve bugün Türkiye’nin en modern Model Fabrikası ve Yenilik Merkezini sizlerin hizmetine sunduk. Tabi bunları görmek beni inanılmaz duygulandırıyor ve motive ediyor. Umarım siz sanayicilerimizi de motive ediyordur” ifadelerini kullandı.

Sanayicilere tavsiyelerde de bulunan Elvan, “Burada fabrikanız varsa Model Fabrika eğitimlerinden geçeceksiniz. Elemanlarınız, siz sanayiciler dahil burada eğitimlerinizi alacaksınız, çünkü ülke olarak biz verimliliğimizi daha da arttırmak zorundayız. Bu bizim için son derece önemli. Bunu gerçekleştiremezsek diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere karşı rekabet gücümüz daha da azalır. Büyümede de verimlilik en sağlıklı, en sürdürülebilir büyüme parametresidir. Her işletmemizin verimliliğe önem vermesi, maliyetlerini daha da aşağıya çeken, üretim miktarını yukarı çeken bir altyapıyı bu Model Fabrika sayesinde oluşturmalı” dedi.