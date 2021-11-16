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BAŞKAN ENGİN: "HÜKÜMET ÜRÜN TEDARİĞİNDE PLANLAMA YAPMALI"

Dünya ekonomisindeki daralmadan dolayı yaşanan sıkıntılara ve döviz kurlarındaki yükselişe dikkat çeken MESİAD Başkanı Hasan Engin, “Ülke olarak acilen ekonomik önlem stratejisi geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

EKONOMİ 16.11.2021, 15:37
BAŞKAN ENGİN: "HÜKÜMET ÜRÜN TEDARİĞİNDE PLANLAMA YAPMALI"
Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin bir açıklama yaparak ekonomide yaşanan olumsuzluklara karşı önlem alınmasını istedi. Döviz kurlarındaki yükselişlerin üretime zarar verdiğini belirten Engin, üretimin devamını sağlayacak ekonomik paketler ve düşük faizli krediler ile iş dünyasının önünün açılması gerektiğini kaydetti.

"Üreticinin Yükünü Hafifletecek Adımlar Atılmalıdır"

Engin, “Uzun zamandır devam eden salgın nedeni ile dünya ekonomisinde daralmalar yaşandı. Dünya ticaretinde bir çok olumsuzluk yaşanmaya başladı. Ülkemizde de yüksek döviz kuru ve artan maliyetler nedeni ile üreticiler zor duruma düştü. Artan fiyatlar nedeni ile başlayan stokçuluk ve karaborsadan dolayı hammadde ve ara mal erişiminde sorunlar yaşanmaktadır. Hükümet ürün tedariğinde planlama yapmalı, bütün yetkili kurumları ile stokçuluk ve karaborsacılığa karşı önlem almalı, ürün temininde yaşanan sorunların önüne geçilmelidir. Üretimde istikrarlı çıkışların yakalanması, kaybedilen zamanın telafi edilmesi için acilen önlemler alınmalı, üreticinin yükünü hafifletecek adımlar atılmalıdır” diye konuştu.

“İflaslar Domino Etkisine Sebep Olur”

Ödemeler ve üretimde zorluk yaşayan firmalara destek verilmesi gerektiğini aktaran Engin, “Ekonomi, kaygı, kavga, kuşku ve gerginlikleri sevmez. İktidar-muhalefet kavramlarını bırakıp, yan yana gelerek, ülkemiz için engeller kaldırılmalıdır. Birlikte ve yan yana yürüyen, demokrasi ve adalet çizgisinden ayrılmayan bir Türkiye daimi gücünü artıracak; güçlü sanayisi ile, iş gücü ve güçlü ekonomisi ile dünya standartlarını yakalayabilir.Üretim ve sanayileşmenin önünü açacak kalıcı yapısal reformlar ile ülkemizi ileriye taşımalıyız. Ülke olarak acilen ekonomik önlem stratejisi geliştirmeliyiz. Üreticinin önünün açılması ile ülkemiz kazanacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması için iş gücü piyasası korunmalıdır. Ülke ekonomisinin bekası ve işletmelerin ayakta kalmaları için üreticilere ve esnafa ödeme kolaylıkları sağlanmalıdır. Aksi halde yaşanması muhtemel iflaslar adeta domino etkisiyle ekonomimizde zorluklara sebep olabilecektir” ifadelerini kullandı.


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