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MERSİN’DE "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE" EĞİTİMİ VERİLDİ
Mersin’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verildi.
EĞİTİM 24.06.2022, 11:21 24.06.2022, 11:50
Mersin’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve öneri konularında 28 oturumda 376 kişiye eğitim verildi.
Kurulan bilgilendirme stantlarında da broşür dağıtan ekipleri, "Uyuma" uygulaması hakkında da bilgilendirme yaptı.
Kaynak: İHA
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