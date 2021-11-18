Son Dakika
MERSİN MEM'DE EN HAYIRLI İMZA
Mersin Eski Cumhuriyet Başsavcısı merhum Mustafa Yıldırım adına eşi hayırsever Ayten Yıldırım tarafından yaptırılacak olan ‘Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Mescidi’nin yapım protokolü Vali Ali İhsan Su başkanlığında imzalandı.
EĞİTİM 18.11.2021, 10:29 18.11.2021, 10:56
Mersin Eski Cumhuriyet Başsavcısı merhum Mustafa Yıldırım adına eşi hayırsever Ayten Yıldırım tarafından yaptırılacak olan ‘Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Mescidi’nin yapım protokolü Vali Ali İhsan Su başkanlığında imzalandı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza protokolüne, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile hayırsever Ayten Yıldırım katıldı.
Vali Su, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Mescidinin hayırlı olmasını temenni ederek Ayten Yıldırım’a teşekkür etti.
Daha sonra Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Tatbikat Mescidi yapım protokolü Vali Su, Milli Eğitim Müdürü Koca ve Ayten Yıldırım tarafından imzalandı.
18
kapalı
Namaz Vakti 18 Kasım 2021
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:32
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:38
|Yatsı
|18:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6