MEİTAM MÜDÜRÜ PROF. DR. ERAT'TAN MEÜ'YÜ GURURLANDIRAN BAŞARI

MEİTAM Müdürü Prof. Dr. Selma Erat, dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan Frontiers in Nanotechnology dergisi tarafından Enerji Uygulamaları için Nanoteknoloji alanında editör olarak davet edildi.

Alan Editörü Prof. Dr. Selma Erat, Frontiers in Nanotechnology Dergisinin Nanotechnology for Energy Materials başlığı altında, “Enerji için İleri Malzemeler: Sentez ve Sinkrotron Temelli Karakterizasyon” alanında özgün araştırma, derleme ve perspektif makalelerinin kabul edileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Erat, “Tüm başvurular online olarak gerçekleştirilecektir. Özet başvurular için sistem 7 Kasım 2021 tarihine kadar açık olacaktır. Tam metin gönderimleri için son başvuru tarihi ise 6 Ocak 2022 olarak belirlendi. Başvuru konusundaki detaylara web sitesinden ulaşılabilir” dedi.

Alanında uluslararası prestije sahip olan derginin yayınlayacağı özel sayı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erat, “Enerji malzemeleri, fotovoltaik malzemelerin sentez ve karakterizasyonları, metalik yüzeyler, nanoparçacıklar, seramik malzemeler, ince filmler için özellikler spektroskopi teknikler; Photoelectron Spectroscopy; Photoemission; X-ray Absorption (XAS, XAFS, EXAFS, NEXAFS); Resonant and Non-Resonant Inelastic X-ray scattering (RIXS); High Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy (HR-EELS); Spectro-Microscopy; Scanning Tunneling Spectroscopy ve ilgili teknikler ile yapılan analizleri içeren çalışmalar dergide kabul edilmektedir” dedi.

Bu özel sayıdaki bilimsel çalışmalar, yardımcı editör olarak görev alan, alanlarında uzman Prof. Dr. Osman Murat Özkendir (Tarsus Üniversitesi), Doç. Dr. Hidetoshi Miyazaki (Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japonya) ve Dr. Artur Braun (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology Dübendorf, İsviçre) ile birlikte değerlendirilecek.

Mersin Üniversitesi’nin güçlü bir araştırma üniversitesi olma vizyonunu gerçekleştirmek adına uluslararası iş birliklerine bir yenisini ekleyen MEİTAM Müdürü Prof. Dr. Erat, almış olduğu davetten dolayı memnun olduğunu dile getirdi ve uluslararası bilimsel çalışmalara ağırlık vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.