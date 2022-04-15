GÜLNAR BELEDİYESİ YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Gülnar Belediyesi Ekipleri tarafından yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Tozkovan ve Tırnak mahallesinde stabilize yol çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ihtiyaç duyulan noktalarda da kilit parke taşı döşeme çalışması yapılarak yollar şartlara uygun hale getirilerek, ilçeye güzel bir görünüm sağlanıyor, vatandaşlara yeni yollar kazandırılıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde beton büz döşeme, tesviye ve yol genişletme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Nerede olursa olsun hizmet ihtiyacı varsa belediye olarak her yere yetişmeye çalıştıklarını ve insanların mutluluğu için her yere hizmet götürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Gülnar Belediyesi olarak ilkelerinin “nerede insan orada hizmet” olduğunu vurgulayan Başkan Ünüvar, “Gülnar Belediyesi olarak bir çok yolumuza, asfalt ve parke çalışması yaparak halkımızın hizmetine sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Program dahilindeki yollarımıza malzeme serme sıkıştırma çalışmaları ve kendi tesisimizde ürettiğimiz kilit parke ve beton büz döşeme çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda, yaptığımız yol yapım çalışmaları ile özellikle üreticilerimize rahat bir nefes aldırıyoruz. Şu anda ekiplerimiz son hızıyla mahallelerimizde çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu yollarımızı da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımız belirlenen plan ve program dahilinde devam edecektir ’’dedi.