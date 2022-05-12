ADNAN MENDERES BULVARINDAKİ REFÜJE RULO ÇİM SERİLİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarının 34. Cadde ve İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısmında yer alan refüje rulo çim seriyor.



Refüjün sulama sistemi, toprağı ve bordürü yenilendi

Geçen yıl Adnan Menderes Bulvarının 34. Cadde ve Babil Caddesi arasında yer alan kısmındaki refüje otomatik sulama sistemi yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, refüjün peyzaj çalışmalarını da tamamlamıştı. Ekipler, bulvar üzerindeki çalışmaların bir sonraki etabını 34. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı arasında yürüttü. Otomatik sulama sistemi yerleştirilen refüj üzerinde; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ise bordür yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Otomatik sulama sistemi ve bordürleri yenilenen refüjün mevcut toprağını da yenileyen ekipler, toprağı bordür seviyesine getirdi. Refüjdeki son dokunuşları gerçekleştiren ekipler, 26 bin metrekarelik rulo çim serim işlemine başladı.