TRAFİK KAZALARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Mersin’de çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği Mersinli Ahmet Bulvarında vatandaşlar, yolu trafiğe kapatarak, yetkililerden yardım istedi. Polisin uyarılarıyla kısa sürede yol trafiğe yeniden açılırken, vatandaşların talepleri ilgili kurumlara bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, son 1 yılda çok sayıda kazanın yaşandığı Mersinli Ahmet Bulvarında eylem yaptı. Trafik kazalarına dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, kısa süreliğine yolu trafiğe kapattı. Burada sloganlar atarak tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yetkililerden yola hız kesici, üst geçit gibi tedbirler almasını istedi. Polislerin uyarılarıyla yol trafiğe yeniden açılırken, vatandaşların talepleri ilgili kurumlara bildirildi.

Burada konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan avukat Emrullah Şam, bu yıl bölgede yaşanan trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kazaların artık son bulması için bir araya geldiklerini vurgulayan Şam, "5 dakika yolu trafiğe kapattık. Mersinli Ahmet Bulvarı üzerinde ne yaya geçidi ne yaya geçitlerini gösteren bir levha ne hız kesici var. Özellikle çocukların ve yaşlıların geçişi sırasında zorluk yaşanıyor. Bu geçişlerde ölümler meydana geliyor. Bu ölümlere ’dur’ demek istiyoruz. Ayrıca Selen Kavşağının girişinde yüksek gerilim hattının direği var. O yüzden orada yol tek şeride düşüyor. Ardından arabalar çok hızlanıyor. Bu yüzden 300 metrelik bir alanda çok kaza oluyor. Biz buna ’dur’ demek istiyoruz. Emniyet müdürü ’konuyu UKOME’ye bildirdiğini ve burayla ilgili işlemler yapılacağını’ söyledi. Bu saatten sonra bir kez daha gözyaşı dökmek istemiyoruz, başka ölümler olmasın istiyoruz. Evlatlarını kaybeden ailelerin acılarını başkalarının yaşamamasını istiyoruz. Ben burada doğmuş, büyümüş bir avukatım. Bu yüzden vatandaşların acılarını yaşıyorum. Aynı duyarlılığı yetkililerden de bekliyoruz" dedi.