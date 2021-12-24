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TARSUS’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
ASAYİŞ 24.12.2021, 13:14 24.12.2021, 13:25
Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu ticareti yapan ve torbacılık olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda E.A., Ö.B., U.S., U.F., Ö.K. ve E.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet, iş, yeri ve ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kilo 451 gram sentetik madde, 8 adet sentetik hap, 9 kilo 35 gram esrar, 10 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 22 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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