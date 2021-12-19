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MERSİN’DE MİDİBÜS DEVRİLDİ: 4 YARALI
Mersin’de kayganlaşan yolda bir midibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 19.12.2021, 21:19 19.12.2021, 22:12
Mersin’de kayganlaşan yolda bir midibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesinden dönen midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan Gözne-Mersin yolunda devrildi. Serkan T. yönetimindeki 33 AFB 339 plakalı midibüs, Gözne-Mersin yolunda yan yattı. Kazada şoför ile birlikte aynı aileden Hakan T., Yunus Emre T. ve Baver T. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de yolda kontrollü geçiş yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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