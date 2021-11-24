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MERSİN’DE 5 BİN 700 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
ASAYİŞ 24.11.2021, 09:56 24.11.2021, 10:26
Mersin’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 5 bin 700 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde uyuşturucu madde bulunan ve satmak için müşteri arayan 2 şahsı takibe aldı. Bir süre takibin ardından kovalamaca sonucu şahısları kullandıkları otomobilde suçüstü yakalayan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 5 bin 700 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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