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MERSİN'DE DEVRİLEN TIRIN ŞOFÖRÜ YARALANDI
Mersin’in Mut ilçesinde, devrilen tırın şoförü yaralandı.
ASAYİŞ 16.12.2021, 17:53 17.12.2021, 09:12
Mersin’in Mut ilçesinde, devrilen tırın şoförü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mut - Karaman yolu üzeri Burunköy Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Karaman’dan Mut istikametine gitmekte olan R.Ş. yönetimindeki 33 CTN 98 plakalı armut yüklü tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü R.Ş. olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tır şoförü ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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