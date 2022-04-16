ÇAMLIYAYLA'DA KAYBOLAN ÇOBAN YARALI HALDE BULUNDU
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde çobanlık yaparken kaybolan genç, ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla yaralı halde bulundu.
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde çobanlık yaparken kaybolan genç, ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla yaralı halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla’nın Bağçatağı Mahallesi’nde çobanlık yaptığı öğrenilen B.Ç., dün akşam saatlerinde eve dönmedi. Ailesi endişelenerek çevrede arama yapsa da B.Ç.’ye ulaşamadı. Ardından 112’ye kayıp ihbarı yapıldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma, AKUT ve Jandarma ekipleri ile vatandaşlar, kırsalda yer alan mahallenin geniş arazisinde arama çalışma yaptı. 17 yaşındaki B.Ç.’nin iddiaya göre arazide ilerlerken dengesini kaybedip düştüğü ve bu esnada maki bitki örtüsü ve kayaların bulunduğu bir noktada mahsur kaldığı belirlendi. Düşme esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
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