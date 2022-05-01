Flaş HaberBU KEZ KADINDAN ERKEĞE ŞİDDET
Son Dakika
BU KEZ KADINDAN ERKEĞE ŞİDDET
Adana’da bir genç kızın kaldırımda oturan erkeği tokatlayarak dövüp “Seni öldürürüm” diye tehdit etmesi an be an görüntülendi.
ASAYİŞ 01.05.2022, 17:42 01.05.2022, 17:45
Adana’da bir genç kızın kaldırımda oturan erkeği tokatlayarak dövüp “Seni öldürürüm” diye tehdit etmesi an be an görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kaldırımda oturan bir erkeğin yanındaki genç kız, birden bağırmaya başladı. Kaldırımda oturan erkeğe defalarca kez “Seni öldürürüm” diye tehditte bulunan genç kız, daha sonrada erkeğe şiddet uygulamaya başladı. Tokat atan genç kıza erkeğin tepki göstermesi de dikkat çekti. Bir süre daha oturan erkeği tehdit edip bağıran genç kız daha sonra sakinleşirken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Mayıs 2022
|İmsak
|04:11
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|21:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Kasımpaşa
|35
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Bandırmaspor
|33
|56
|4. Erzurumspor
|33
|55
|5. İstanbulspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|52
|7. Manisa Futbol Kulübü
|34
|49
|8. Samsunspor
|33
|47
|9. Adanaspor
|34
|47
|10. Tuzlaspor
|33
|45
|11. Gençlerbirliği
|33
|43
|12. Keçiörengücü
|33
|42
|13. Kocaelispor
|33
|41
|14. Altınordu
|33
|41
|15. Menemen Belediyespor
|33
|40
|16. Denizlispor
|33
|40
|17. Boluspor
|33
|38
|18. Bursaspor
|33
|35
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|67
|4. Tottenham
|34
|61
|5. Arsenal
|33
|60
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|30
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Sevilla
|34
|64
|3. Barcelona
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|34
|39
|14. Elche
|34
|39
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|33
|30
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26