AK PARTİLİ ÖZTURAN : '' BOZDOĞAN BÜYÜKŞEHİR'İN YETERSİZLİĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR ''

Ak Parti Akdeniz Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi , Ak Parti Grup Sözcüsü Zafer Şahin Özturan , CHP'li Tarsus Belediye Başkanının açıklaması , Büyükşehir'in altyapı konusundaki yetersizliğini ortaya koymuştur '' dedi.

Ak parti Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Ak Parti Grubu sözcüsü Özturan sosyal medya hesabından yaptığı '' CHP'li Tarsus belediye Başkanından itiraf gibi açıklama'' paylaşımıyla , Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın su taşkınları ile ilgili sosyal medyadan yaptığı '' Sorumluluk Büyükşehir'in '' açıklamasına atıfta bulunarak , '' 3 Yıldır Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde Mersin’in en büyük sorunlarından birinin Altyapının yetersizliğini ifade etmemize rağmen, Maalesef Büyükşehir Belediyesi gerekli çalışmaları tamamlayamadı. Bu gün Tarsus Belediye Başkanının yaptığı açıklamada, Büyükşehir’in altyapı konusundaki yetersizliği kendi partili belediye başkanı tarafından ortaya konulmuş oldu. Bu durumu Mersinli Hemşehrilerimizin Takdirlerine Sunuyoruz '' dedi.