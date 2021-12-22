MİLLETVEKİLİ YILMAZ: "YENİ BİR DÖNEME GEÇİYORUZ"

Türkiye’nin Covid-19’ a karşı geliştirilen ilk inaktif aşısı Turkovac için acil kullanım onayının çıkması üzerine mesaj yayınlayan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , "Salgınla mücadele sürecinde yeni bir döneme geçiyoruz" dedi.

İlk yerli koronavirüs aşımız TURKOVAC'ın seri üretiminin başladığını ifade eden Zeynep Gül Yılmaz, " Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla sürdürdüğümüz salgınla mücadele sürecinde yeni bir döneme geçiyoruz. Emek veren bilim insanlarımıza teşekkür ediyor, milletimize ve tüm insanlığa şifa olmasını diliyorum" dedi.