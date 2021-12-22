Son Dakika
MİLLETVEKİLİ YILMAZ: "YENİ BİR DÖNEME GEÇİYORUZ"
Türkiye’nin Covid-19’ a karşı geliştirilen ilk inaktif aşısı Turkovac için acil kullanım onayının çıkması üzerine mesaj yayınlayan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , "Salgınla mücadele sürecinde yeni bir döneme geçiyoruz" dedi.
SAĞLIK 22.12.2021, 15:55
Türkiye’nin Covid-19’ a karşı geliştirilen ilk inaktif aşısı Turkovac için acil kullanım onayının çıkması üzerine mesaj yayınlayan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , "Salgınla mücadele sürecinde yeni bir döneme geçiyoruz" dedi.
İlk yerli koronavirüs aşımız TURKOVAC'ın seri üretiminin başladığını ifade eden Zeynep Gül Yılmaz, " Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla sürdürdüğümüz salgınla mücadele sürecinde yeni bir döneme geçiyoruz. Emek veren bilim insanlarımıza teşekkür ediyor, milletimize ve tüm insanlığa şifa olmasını diliyorum" dedi.
13
açık
Namaz Vakti 22 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Adana Demirspor
|18
|29
|5. Hatayspor
|17
|29
|6. Fenerbahçe
|17
|28
|7. Alanyaspor
|17
|27
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|18
|24
|12. Giresunspor
|18
|22
|13. Antalyaspor
|18
|22
|14. Gaziantep FK
|17
|22
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|18
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8