ŞEHİR TİYATROSUNUN 'KOZALAR' OYUNU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Kozalar’ oyununun prömiyerini hem İstanbul’da hem de Mersin’de yaptı. Farklı dekoru ve konusuyla dikkat çeken oyun, seyircilerin büyük beğenisini topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Şehir Tiyatrosu, aralık ayında da birbirinden güzel oyunlarla seyircisini selamlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ‘Kadının Sözü Var’ etkinlikleri kapsamında ‘Kozalar’ oyunun prömiyerini ilk olarak İstanbul’da, ardından da Mersin’de gerçekleştirdi. Konusu, dekoru ve tiyatro sanatçılarının performanslarıyla ‘Kozalar’, seyircilerden tam not aldı.

Türk edebiyatının en önemli romancılarından Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı, üç burjuva kadınının mülkiyet ve iktidar temelinde ilerleyen sohbetlerini konu alan oyunun yönetmenliğini Burcu Tutkun Turan, sahne tasarımını Başak Özdoğan yapıyor. Oyunun kostümlerini Funda Çebi, koreografisini Utku Demirkaya, müziğini Can Otkum, reji asistanlığını Mehmet Naci İdişçi, yardımcı yönetmenliğini Ozan Erdönmez yürütüyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Atak’ın yaptığı oyunun dramaturgu ise Taner Çelik.

Tiyatroseverler oyunların sahneleneceği salonlara girerken salon görevlilerine HES kodlarını göstererek giriş yapabilecek. Ayrıca, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre sahne girişinde fotoğraflı aşı kartı, aşı olmayanların ise 48 saat içinde yapılmış PCR testi belgesi ibraz etmesi isteniyor.