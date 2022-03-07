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'FRİDA' ADANA'DA SANATSEVERLERLE BULUŞACAK
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 8 Mart Salı günü saat 20.00’de Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde 'Frida' balesini sahneleyecek.
KÜLTÜR SANAT 07.03.2022, 13:06 07.03.2022, 13:08
MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, müzikleri Arturo Maquez, Jose Pablo Moncayo, Can Aksel Akın’a, koreografi ve rejisi Özgür Adam İnanç’ a, dramaturjisi Füsun Ataman Berke’ye ait olan eserin dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Tarı Deniz yaptı.
Eserin konusu ise şöyle; "Frida Kahlo, Meksikalı ressam. Babasının hediye ettiği boyalarla başladığı resme bir kurtarıcı gibi sarılıyor. Bu sayede ölümün her an yanı başında duran nefesini hissetmemeyi başaran bir kahramana dönüşüyor, yaşama dört elle sarılıyor."
MDOB, 'Frida' balesini 10 Mart Perşembe günü ise Mersinli sanatseverler ile saat 20.00’da opera sahnesinde buluşturacak.
Kaynak: İHA
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