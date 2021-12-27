BU KIRAATHANEDE ÇAYLARA KADIN ELİ DEĞİYOR

Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki bir kıraathanede, çaylara kadın eli değiyor. Kıraathanede çaycılık yapan 54 yaşındaki Hayriye Eroğlu, “Bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yok” diyerek, kadınlara örnek oluyor.

Hayriye Eroğlu, kıraathanede çaycılık yaparak ‘erkek mesleği’ algısını yıkan kadınlardan biri. Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde bir kıraathanede çaycılık yapan Eroğlu, yaptığı işle kadınlara rol model oluyor. Kadınların her alanda üretken olabileceklerini gösteren Eroğlu, diyaliz hastası olmasına karşın çaycılık yaparak, azmiyle takdir topluyor.

Başkan Yılmaz, Eroğlu’nu çay ocağında ziyaret etti

Esnaf ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kıraathanede hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Kıraathanede çaycılık yapan Hayriye Eroğlu’nu da çay ocağının başında ziyaret eden Başkan Yılmaz, “Çaylara hanım eli değerse daha da güzel olur” diyerek, tüm siparişleri yetiştirmeye çalışan Eroğlu’nu tebrik etti.

“Herkesin kolunda bir altın bileziği olsun”

Aynı zamanda diyaliz hastası da olan Eroğlu, “Bir kadın olarak üretken olmayı seviyorum. Kabuğuma çekilmedim. Kıraathanede çalışmanın hiçbir zorluğu yok. Her kesimden insan geliyor buraya. Bütün kadınlara öneriyorum. Çalışsınlar. Herkesin bir mesleği, kolunda altın bileziği olsun. Hiç kimseye muhtaç olmasınlar, ekonomik özgürlüklerini kazansınlar” dedi.

Kıraathaneye gelen vatandaşların, kendisini gördüklerinde ilk başta şaşırdıklarını ama zamanla alıştıklarını belirten Eroğlu, “Kıraathaneler sadece oyun oynanan yerler değil. Buraya gelenler her şeyi paylaşıyorlar. Türkiye’nin gündemi burada konuşuluyor. Bu mesleği yaptığım için mutluyum” ifadelerini kullandı.