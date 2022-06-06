MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ‘İKLİM VE ÇEVRE ŞENLİĞİ’ DÜZENLEDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “İklim Değişmesin, Biz Değişelim” temasıyla ‘İklim ve Çevre Şenliği’ düzenledi. ‘İklim İçin Bisiklet Turu’ ile başlayan şenlikte, gün boyu geri dönüşümden elde edilen eserler sergilendi. Şenlik, yarışmalar, resim etkinliği, defile ve Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının konseri ile renklendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle 5 Haziran Dünya Çevre Gününde farkındalık oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinesinde, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda İklim ve Çevre Şenliği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yürütücülüğünde düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliğinde, temiz çevre ve iklim değişikliğine dikkat çekmek adına ‘İklim İçin Bisiklet Turu’ düzenlendi. Bisiklet Turuna Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu, Mersin Süslü Kadınlar, Mezitli Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu, Zirve Bisiklet Topluluğu, Mersin Bisikletliler Derneği, Pompei Bisiklet Topluluğu gibi sivil toplum kuruluşları destek verdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, bisikletliler kent içinde bisiklet turu yaparak, Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki şenliğe katıldılar. Yapılan bisiklet turunda, araç yerine bisiklet tercih eden her bisikletli, atmosfere 1,3 kilogram karbondioksit salınmasını engelledi.

Liseler Arası Atık Malzemelerden Sanatsal Tasarım Yarışmasında ilk 3 isme ödülleri verildi

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “Atma Dönüştür; Tasarla Yarıştır” sloganıyla “Liseler Arası Atık Malzemelerden Sanatsal Tasarım Yarışması” düzenlendi. Yarışmaya Mersin’deki tüm liselerden 156 tasarım başvurusu yapıldı. Yarışma komisyonunun ön değerlendirmesi sonucu, 76 tasarım sergilenmeye hak kazandı. Barış Meydanı’nda sergilenerek vatandaşların ilgisini toplayan sergide, jüri dereceye giren ilk 3 tasarımı seçti. Kazananların isimlerinin düzenlenen törenle açıklandığı yarışmada, ilk 3 tasarım sahibi öğrenciye ödülleri verildi. Yarışmada; birinciliğe Şahin Karaduman, ikinciliğe Mustafa Demirtaş, üçüncülüğe ise Berfin Yüncü layık görüldü.

Yarışmanın özel ödülü ise; Ayşenur Erçivan ve Lara Cemile Kaymaz’a verildi. Dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok verdi. Jüri özel ödülüne layık görülen öğrencilere de ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kamil Çelebiyılmaz teslim etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, yarışmaya katılan tüm katılımcılara sertifika verdi ve şenliğe katılanlara teşekkür etti.

“Gün boyu sergilerimiz devam etti”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma Şube Müdürü Sadık Eker, “Şenlik çerçevesinde liseler arası geri dönüşüm malzemelerinden atık tasarımı yarışması düzenledik. Geri dönüşüme ve çevre konusuna vatandaşlarımızın dikkatini çekmek üzere bu etkinliğimizi düzenledik. Etkinlikler sabah başladı. Gün boyu sergilerimiz devam etti” dedi.

“‘Atmayın, dönüştürün ve tasarlayın’ dedik”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde görev yapan Aycan Kavaklı da “Liseler Arası Atık Malzemelerden Sanatsal Tasarım Yarışması” hakkında bilgi verdi. Kavaklı, “İlimizdeki tüm liselerimizden 156 tasarım başvurusu yapıldı bu sene. Çok da güzel tasarımlar vardı. Yapılan komisyonun ön değerlendirmesi sonucu 76 tasarım burada sergilenmeye hak kazandı ve finalde yarışacaklar. Jüri üyelerimiz onları değerlendirecek, sonrasında da ilk 3 belirlenecek” diye konuştu.

Etkinliğin çok güzel bir iklim ve çevre şenliğinin dahilinde yapıldığını vurgulayan Kavaklı, “Hem geri dönüşüm hem de geri dönüşüm malzemelerinin tekrar kullanma farkındalığıyla artırılmasını amaçlamıştık. ‘Atmayın, dönüştürün ve tasarlayın’ dedik” ifadelerini kullandı.

“Bisiklet için çok güzel bir şehir”

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun ise, “Dünya Çevre Günü’nde bisiklet temalı bir etkinlik yapılması çok daha anlamlı oldu. Zaten bu çevre gününde yapılabilecek en güzel etkinlikti. Hep beraber buradayız ve hep beraber olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İnsanları, eski ürünlerini yeniye çevirmekle teşvik etmeye çalışıyoruz”

Özgecan Aslan Barış Meydanını gün boyu süsleyen sergiler de göz doldurdu. Kadın üretici stantlarında atık malzemeleri dönüştürdüğü sergiyi vatandaşlarla paylaşan Gülay Alkış, şunları söyledi:

“Eski gömleklerimizi dönüştürüyoruz. Boyamalar yapıyoruz. Bu şekilde de eski, kullanmadığımız ürünleri yeniye çeviriyoruz. Mesela çantaları, ayakkabıları, gömlekleri, şapkaları hepsini dönüştürmeye başladık. Malum şu süreçte yeni ürünler almak zor, o yüzden biz de insanları, eski ürünlerini yeniye çevirmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Dönüştürmeye başladığınız zaman zaten zamanın akıp gittiğini anlamıyorsunuz bile. Bu yüzden de hayal gücünüze kalmış tüm ürünleri elde edebiliyorsunuz. ‘Lütfen gelin, hep beraber ürünlerimizi boyayalım, dönüştürelim ve yepyeni ürünler elde edelim’ diyoruz. Hiçbir zaman eski ürünlerinizi atmayın. İnsanlarımızdan ricamız; çevremizi ciddi anlamda temiz tutalım. Gelecek nesillere, çocuklarımıza güzel bir dünya verelim.”

“Türkiye’de sıkıntılı veya mutlu anıları biriktirmek için yaptığım kalemler var”

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinde (MESKİ) kimya mühendisi olarak görev yapan Recep Alçamlı da, bitmeye yakın kurşun kalemleri dönüştürerek şaşırtıcı bir sanata dönüştürdüğü sergisiyle şenlikte yer aldı. Alçamlı, “2010 yılından beri heykel kalemler yapıyorum. 12 yıldır bu çalışmaları yaptığım için ilk başlarda orijinal yapmaya başladım, daha sonra Türkiye’de sıkıntılı veya mutlu anıları biriktirmek için yaptığım kalemler var. Mesela şehitlerimiz için ve kadına şiddete karşı yaptığım kalemler var. Geçen yıl Türkiye’de ve dünyada meydana gelen orman yangınları için yaptığım kalemler var. Daha çok sosyal sorumluluk anlamında çalışmaları ön planda tutuyorum. Kalemlerin hepsi kullanılmış eski, kurşun kalemler” dedi.