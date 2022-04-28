BAŞKAN TARHAN 11 ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gerçekleştirilen toplu nikah töreninde, 11 çiftin nikahını kıydı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gerçekleştirilen toplu nikah töreninde, 11 çiftin nikahını kıydı. Çocukları olmasına karşın ailelerinin rızaları bulunmaması nedeniyle nikah yapamadıkları bilgisini veren Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sıtkı Tan’ın Başkan Tarhan’dan bu konuda destek istedi. Birlikte yaşayan nikahlarının olmadığı tespit edilen 11 çift için Mezitli Belediyesi Aratos Spor Tesisleri içerisinde bulunan Nikah Memurluğunun bahçesinde tören yapıldı. Bazı çiftlerin nikaha çocuklarıyla gelmesi, bazı gelinlerin ise hamile olması ilginç anların yaşanmasına yol açtı.

Başkan Tarhan'ın kıydığı nikahlarda, çiftlerin şahitliklerini ise törene katılan belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Muhtar Sıtkı Tan yaptı. Genç çiftlerle sohbet eden Başkan Tarhan, nikah hediyesi olarak ta farklı alışveriş merkezlerinden hediye çeki armağan etti.

Mezitli gibi çağdaş bir kentte hala nikahı olmayan çiftlerin bulunmasının çok üzücü olduğunu ifade eden Başkan Tarhan,"Maalesef çeşitli gerekçelerle gençlerimiz çocukları olmasına karşın nikah kıyamamışlar. Muhtarımız Sıtkı Tan’ın isteğiyle bu çiftlerimiz için nikah kıydık. Bazı çiftlerimizin çocukları vardı, bazı gelinlerimiz ise hamileydi. Hatta içlerinde 9 aylık hamile bir gelinimiz bile var. Bende gençlerimizin mutlu bir geleceğe ‘evet’ dedikleri o anlarda yanlarında olarak nikahlarını kıydım. Belediye meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimiz de bu mutlu anlara şahitlik ettiler" dedi.