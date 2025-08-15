Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nin (AB) İklim Değişikliğine Uyum Misyonu kapsamında yürütülen CLIMAAX ’Mersin İklime Hazır: Kentsel, Kıyı ve Kırsal Dirençlilik İçin Çoklu Risk Değerlendirmesi’ projesinin ilk tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Kentteki paydaşların katıldığı toplantıda, Mersin’in iklim krizine karşı alabileceği önlemler ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan toplantıda, önlem alınmaması halinde Mersin’i bekleyen kuraklık, ısı dalgası, orman yangınları ve sel riskleri masaya yatırıldı. Elektrik Elektronik Mühendisi Hakan Duman ve Çevre Mühendisi Tamer Atalay, projenin uygulama süreci ve risk analizleri hakkında bilgi verdi.

İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Zafer Kuşatan, 6 aylık sürecin ardından raporlama aşamasına geldiklerini belirterek, "CLIMAAX Projesi, Mersin adına yürütülen bir çalışma ve bu sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Kentin risklerini bertaraf edecek adımlar için proje sonuçları rehber olacak" dedi. Kuşatan, vatandaşlara enerji tasarrufu yapmaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ayvacı, ilçelerinin orman yangınları ve seller açısından riskli olduğunu ifade ederek, "Proje sayesinde yol haritası oluşturulacak, yangınları daha erken önleyebileceğiz" dedi.

Şehir Planlamacı Simay Sezer ise bireysel sorumlulukların önemine dikkat çekerek, "Doğayı kirletmemek, suyu tasarruflu kullanmak ve bu bilinci küçük yaşlardan itibaren kazandırmak önemli" diye konuştu.