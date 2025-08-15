Mersin’in Silifke ilçesi sınırlarında önceki gün çıkan ve ormana sıçrayan yangında bir mezarlık da yandı, alevler Işık Dede Türbesi önünde durdu. Yangının hayırseverliği ile bilinen Işık Dede’nin kabrine ve türbedeki ağaçlara zarar vermemesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, öncek gün saat 12.45 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği orman yangını nedeniyle 6 mahalledeki 984 hane boşaltılıp bin 851 kişi tahliye edildi. Bahçederesi ile Çadırlı mahalleleri arasında Kocapınar mevkii ile Akdere Mahallesi Yokuşbaşı mevkii olmak üzere 2 noktada süren yangının kontrol altına alınması için 3’üncü günde de ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Şu ana kadar yapılan tespitlere göre 53 evin hasar gördüğü yangında İmamuşağı Mahallesi Işık Mezarlığı da zarar gördü. Mezarlığın geneli yanarken, alevler ise Işık Dede’nin türbesine ulaşamadan durdu. Yangının durmasıyla türbedeki ağaçlar da zarar görmedi. Yöre sakinlerinin kabrini sürekli ziyaret ederek dua ettiği Işık Dede’nin çok hayırsever bir insan olduğunun dilden dile anlatıldığı öğrenildi.

Balandız Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Kaya, "Bölgemizde büyük bir doğal afet oldu. Şu anda yanmayan hiçbir yer yok. Sadece Işık Dede Türbesi’nin etrafındaki ağaçlar yanmadı" dedi.

İmamuşağı Mahallesi’nde Süttaşı dedikleri mevkide olduklarını belirten yöre sakinlerinden Fatih Usca ise, "Etrafımızda çok kötü bir yangın oldu. Aşağı yukarı 1 kilometre ileride bahçelerimiz yandı. Civardaki mezarlıklar yandı. Burada Işık Dede Türbesi’nde ağaçlar zarar görmedi. Etraftaki bütün ağaçlar yanmış halde ama Işık Dede’nin mezarında bir şey yok. Yıllardır buradan gelip geçeriz, köylüler dua eder. Ben 40 yaşındayım, çocukluğumdan bilirim, babalarım da bilir. Bu da Allah’ın bir takdiri"diye konuştu.

Öte yandan, Adana, Osmaniye, Hatay, Konya, Antalya, Niğde ve Karaman’dan birçok kurumdan takviye ekiplerin destek verdiği yangının büyük ölçüde etkisini yitirdiği ancak henüz tamamen kontrol altına alınamadığı, mücadelenin sürdüğü öğrenildi.