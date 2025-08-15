Mersin’in Anamur ilçesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 15.45 sıralarında Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi merkez mevkisindeki bir bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangının nedeniyle tebdir amaçlı Ovabaşı Mahallesi sakinleri tahliye edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin de desteğiyle yangın yayılımı düşürüldü. Daha sonra havadan yoğunlaşan ekiplerinde çabasıyla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.