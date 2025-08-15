Mersin’de 60 yaşındaki kadını ’Seni işe götüreceğim’ diyerek evinden alarak öldüren ve altınlarını gasp eden şahıs ile arkadaşı tutuklandı. Katil zanlısının silahı arkadaşından emanet aldığını, cinayeti tek başına planlayıp gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, bir hafta önce merkez Akdeniz ilçesine bağlı Camili Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, günübirlik işlere giden ve evinden ’Seni işe götüreceğiz’ denilerek alınan 60 yaşındaki Cevahir İnan’ın cesedi ormanda bulundu. Kadının silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yütürülen soruşturma çerçevesinde şüphelinin H.A. oluğu belirlendi. Yapılan saha taraması, güvenlik kamerası incelemelerinde H.A’nın aynı mahallede ikamet eden Cevahir İnan’ı kendisinin kullandığı araca bindirdiği, bir süre sonra silahla ateş edip öldürerek cesedini ormanlık alana bıraktığı tespit edildi. JASAT’ın düzenlediği operasyonla şüpheli H.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, cinayette kullandığı silahı arkadaşı B.Ö.’den ödünç aldığını ve olayı gerçekleştirdikten sonra da geri teslim ettiğini itiraf etti. Maktulün üzerinde bulunan ziynet eşyalarını çaldığını kabul eden şüpheli, bir kuyumcuya sattığını itiraf etti.

Ekipler, tabancanın sahibi B.Ö.’yü de yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı ve arkadaşı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürdüğü kadının altınlarını satarken kuyumcudaki güvenlik kamerasınca da görüntülenen zanlının ifadesinde emanat aldığı silahla tek başına planladığı cinayeti işleyip, ziynet eşyalarını aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.