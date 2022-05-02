Son Dakika
BAHÇELİ : '' 3 MAYIS MİLLİYETÇİLİĞİN SİYASALLAŞMASI YOLUNDA GÜÇLÜ BİR ADIMDIR ''
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
GÜNCEL 02.05.2022, 22:16
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, “3 Mayıs 1944, dönemin Türk milliyetçilerinin çileyle bezenmiş ağır şartlar içinde zorlu imtihan etabı, buna karşılık çelikten iradelerine eşlik eden çevik ve sağlam duruşlarıyla sivrilip öne çıkmalarının simgeleşmiş evresidir. 3 Mayıs nihayet yüksek bir mücadele erdemidir. Aziz dava büyüklerimiz baskıya, şiddete ve haksızlıklarla pekişmiş hukuki süreçlere inançlarıyla direnmişler, bu sayede milli gönüllerde bayraklaşmışlardır. Milliyetçiliğin hakir görüldüğü bir zamanda fikri haysiyetleriyle, faziletli hayatlarıyla karanlığa ışık salmışlardır.3 Mayıs aynı zamanda milliyetçiliğin siyasallaşma yolunda güçlü bir adımı; sivil, meşru ve demokratik itirazın haklı ve masum ahlakıdır. Bu nedenle iyi anlaşılması ve anlatılması gereken tarihi bir an olup işkence ve zulümlerle pes etmeyen dava insanlarının itibar günüdür. Hayal kırıklıklarıyla boğuşan milletimizin ihtiyacı olan kudretin Türk tarihinin şanlı sayfalarında olduğunu işaret eden de yine 3 Mayıs’ın sembol isimleridir. Onların geçmişe duydukları derin hayranlık esasında parlak istikbale uzanan bir köprü, bir mesaj, bir özlemdir” ifadelerine yer verdi.
Bahçeli, "Türk milliyetçileri, geçmişten aldıkları güç ve vazgeçilmeyecek ilkeleriyle, milletimizin rızası olmadan yapılacak her türlü gayri meşru müdahaleye dün olduğu gibi bugünde, yarında cesaretle karşı durmaya devam edecektir. Vatan, millet ve devletten taviz verilmeyecektir. 3 Mayıs 1944’ün 78’inci yıl dönümünde, onurlu mücadeleleriyle Türk milletine gönül vererek ufkumuzu aydınlatan Türklüğün kıvancı bütün milliyetçi kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı bir kez daha en kalbi hislerimle kutluyorum” dedi.
19
kapalı
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26