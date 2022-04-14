ALTUNOK, “HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Silifke Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uçal Mavili ve Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Zahide Doğan’la birlikte Belediye Başkanı Sadık Altunok’u makamında ziyaret etti.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer konuşmasında, “İlçemiz Silifke ve il genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız adına başkanımızı ziyaret ettik. Sağ olsun başkanımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Kendisi her fırsatta ilçede faaliyet yapan esnaf ve sanatkarımızı ziyaret etmektedir. Kendisinin de esnaf bir ailenin evladı olduğunu öğrendiğim Başkan Altunok’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Esnaf dostu başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Oda Başkanı Dinçer ziyarette ayrıca Başkan Altunok’a günün anısına bir de plaket verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Esnaflarımız sağ olsunlar vatandaşlarımıza her zaman yardımcı oluyor. Kendilerine ilçemize sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler esnafımızla her zaman sahada iç içeyiz. İlçemiz Silifke’ye ve hemşehrilerimize nasıl faydalı oluruz, nasıl katkı sağlarız bunun derdindeyiz. Rabbim tüm esnaflarımıza kolaylıklar versin” diyerek kendisini ziyarete gelen Talat Dinçer, Uçal Mavili ve Zahide Doğan’a teşekkür etti.