BAŞKAN SEÇER: "YAPTIĞIMIZ HİÇBİR İŞ GÖZ BOYAMAK İÇİN DEĞİL"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sivil toplum buluşmalarının 3’üncü toplantısında emek örgütleri olan sendikaların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada sendika başkanları ve temsilciler ayrı ayrı söz alarak kent hakkındaki talep ve fikirlerini bildirirken, Başkan Seçer de katılımcıların sorularına tek tek yanıt verdi.

Emek dünyası temsilcileri, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, böyle bir toplantıyı düzenlediği ve sivil toplumun sesine verdiği önemden dolayı Başkan Seçer’e teşekkür etti. Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonu’ndaki toplantıda Başkan Seçer’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir ve Hasan Gökbel ile bürokratlar ve daire başkanları da eşlik etti. Toplumun her kesimiyle iletişimi önemsediklerini ifade eden Seçer, “Kente dair en doğru kararları verme adına fikir alışverişinde bulunmayı önemsiyoruz ve değerli görüyoruz” dedi.

Mersin’in her geçen gün kalitatif olarak önemli gelişmelerin olduğu bir kent haline geldiğini söyleyen Seçer, bunun birçok sebebi olduğuna vurgu yaptı. Seçer, yaşanan gelişmelerin Mersin’in sosyo-kültürel yapısına da yansıdığını ifade etti. Seçer, Mersin’i, bir sonraki seçimi nasıl kazanırızın ötesinde, klasik anlayışın dışında bir anlayışla yönetmeye çalışıyoruz. Çok açık söyleyeyim Başkan olarak, 2024 seçiminde benim siyasi ikbalimden öte bu 5 yıllık süreçte benim kente katacağım değer benim için ön planda” diye konuştu.



“Bu toplantılar demokrasinin uygulamaya dökülmesinin resmidir”

Sivil toplum ve sendika temsilcileri ile yapılan buluşmaların önemine dikkat çeken Seçer, “Demokrasi sadece dile pelesenk olmuş güzel bir retorik olarak değil, uygulamalarda da olmalı. İşte bu toplantılar da aslında bir anlamda demokrasinin retorik dışına çıkıp uygulamaya dökülmesinin resmidir. Onun için bu toplantıları yapıyoruz. Klasik anlayıştan öte bir belediyecilik anlayışı tam da bu aslında. Çünkü bugüne kadar örneği olmamış” şeklinde konuştu.

Seçer, hizmet yaparken hiçbir ayrım yapmadıklarının altını çizerek, “Hizmet yaparken, bunu tüm kalbimle söylüyorum şu sokakta CHP’li, şu sokakta MHP’li, AK Partili, ötekili, berikili oturuyor demiyoruz. Bizim öyle bir derdimiz asla yok. Hiç aklımıza dahi gelmiyor” ifadelerini kullandı.



“Sosyal belediyecilik bu demek”

Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdikleri uygulama ve projeleri anlatan Seçer, özellikle dezavantajlı mahallelere yönelik olarak süren hizmetlere değindi. Seçer, “Biz onlara ‘kimse’ oluyoruz aslında belediye olarak. Sadece merkezde değil Anamur’da da Mut’ta da bu hizmetler var. Mersin, 320 kilometrelik bir uçtan bir uca. İlk doğu girişinde 1. kilometrede de bu hizmetler gidiyor, 320 kilometre sonraya da gidiyor. Zaten sosyal belediyecilik bu demek. Bu ülkedeki yer altı, yer üstü zenginliklerinde, 84 milyonda bir hissem var. Sizin de öyle. Her birimizin hissesi 84 milyonda bir. Yani biz bunu gözeterek bu hizmetleri yapıyoruz” dedi.

Bu yılın Ağustos ayına kadar yaklaşık 3,5 yıllık görev sürelerini tamamlamış olacaklarını hatırlatan Seçer, “Biz bu 3,5 yılda Mersin’in toplu taşıma konusundaki problemini çözmüş oluyoruz. Belediye olarak bu sistemin çalışması için biz yolculardan bir bedel alıyoruz, biz de üzerine 250 milyon lira sübvansiyon yapıyoruz. Bu yılın Temmuz ayı sonuna kadar 272 yeni otobüsün sefere başlayacağını vurgulayan Seçer, "Bu ekonomik çalkantı içinde biz toplu taşımayı çok ekonomik fiyatlarla yenilemiş olduk. Bu özenli bir kazanımdır. İyi bir filonun maksimum 10 yaş ortalaması olması lazım. Şu anda yaş ortalaması 12. Mersin Büyükşehrin Temmuz ayı itibariyle toplu taşıma otobüs filosunun yaş ortalaması 2,5 olacak. Bu muazzam bir şey. Bu araçlar daha temiz, daha konforlu, CNG’li, çevre dostu, daha ekonomik, kliması bu bölgeye uygun, Wi-Fi sistemi var. Bunlar çok muazzam gelişmeler” ifadelerini kullandı.

Seçer, Perşembe günü de Tarsus’ta merkez ve köylere hizmet verecek olan 41 yeni otobüsün filoya alınacağını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlara hizmet götürme noktasında hiçbir ayrım gözetmediklerini vurgulayan Seçer, “Oy veren yerlere de bugüne kadar hizmet almamış yerlere de hizmet yapıyorum. Çay Mahallesi'ne de hizmet yapıyorum, Kazanlı’ya da Yenimahalle’ye de Şahna’ya da Üzümlü’ye de Çavuşlu’ya da Anamur’a da Gülnar’a da. Hiçbir ayrımımız yok. Yaptığımız hiçbir iş göz boyamak için değil. Yaptığımız hiçbir iş gelecekte seçimi kazanmak için değil” şeklinde konuştu.