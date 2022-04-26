Son Dakika

BAŞKAN SEÇER: "YAPTIĞIMIZ HİÇBİR İŞ GÖZ BOYAMAK İÇİN DEĞİL"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sivil toplum buluşmalarının 3’üncü toplantısında emek örgütleri olan sendikaların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

GENEL 26.04.2022, 13:21
BAŞKAN SEÇER: "YAPTIĞIMIZ HİÇBİR İŞ GÖZ BOYAMAK İÇİN DEĞİL"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sivil toplum buluşmalarının 3’üncü toplantısında emek örgütleri olan sendikaların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada sendika başkanları ve temsilciler ayrı ayrı söz alarak kent hakkındaki talep ve fikirlerini bildirirken, Başkan Seçer de katılımcıların sorularına tek tek yanıt verdi.
Emek dünyası temsilcileri, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, böyle bir toplantıyı düzenlediği ve sivil toplumun sesine verdiği önemden dolayı Başkan Seçer’e teşekkür etti. Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonu’ndaki toplantıda Başkan Seçer’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir ve Hasan Gökbel ile bürokratlar ve daire başkanları da eşlik etti. Toplumun her kesimiyle iletişimi önemsediklerini ifade eden Seçer, “Kente dair en doğru kararları verme adına fikir alışverişinde bulunmayı önemsiyoruz ve değerli görüyoruz” dedi.
Mersin’in her geçen gün kalitatif olarak önemli gelişmelerin olduğu bir kent haline geldiğini söyleyen Seçer, bunun birçok sebebi olduğuna vurgu yaptı. Seçer, yaşanan gelişmelerin Mersin’in sosyo-kültürel yapısına da yansıdığını ifade etti. Seçer, Mersin’i, bir sonraki seçimi nasıl kazanırızın ötesinde, klasik anlayışın dışında bir anlayışla yönetmeye çalışıyoruz. Çok açık söyleyeyim Başkan olarak, 2024 seçiminde benim siyasi ikbalimden öte bu 5 yıllık süreçte benim kente katacağım değer benim için ön planda” diye konuştu.

“Bu toplantılar demokrasinin uygulamaya dökülmesinin resmidir”
Sivil toplum ve sendika temsilcileri ile yapılan buluşmaların önemine dikkat çeken Seçer, “Demokrasi sadece dile pelesenk olmuş güzel bir retorik olarak değil, uygulamalarda da olmalı. İşte bu toplantılar da aslında bir anlamda demokrasinin retorik dışına çıkıp uygulamaya dökülmesinin resmidir. Onun için bu toplantıları yapıyoruz. Klasik anlayıştan öte bir belediyecilik anlayışı tam da bu aslında. Çünkü bugüne kadar örneği olmamış” şeklinde konuştu.
Seçer, hizmet yaparken hiçbir ayrım yapmadıklarının altını çizerek, “Hizmet yaparken, bunu tüm kalbimle söylüyorum şu sokakta CHP’li, şu sokakta MHP’li, AK Partili, ötekili, berikili oturuyor demiyoruz. Bizim öyle bir derdimiz asla yok. Hiç aklımıza dahi gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“Sosyal belediyecilik bu demek”
Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdikleri uygulama ve projeleri anlatan Seçer, özellikle dezavantajlı mahallelere yönelik olarak süren hizmetlere değindi. Seçer, “Biz onlara ‘kimse’ oluyoruz aslında belediye olarak. Sadece merkezde değil Anamur’da da Mut’ta da bu hizmetler var. Mersin, 320 kilometrelik bir uçtan bir uca. İlk doğu girişinde 1. kilometrede de bu hizmetler gidiyor, 320 kilometre sonraya da gidiyor. Zaten sosyal belediyecilik bu demek. Bu ülkedeki yer altı, yer üstü zenginliklerinde, 84 milyonda bir hissem var. Sizin de öyle. Her birimizin hissesi 84 milyonda bir. Yani biz bunu gözeterek bu hizmetleri yapıyoruz” dedi.
Bu yılın Ağustos ayına kadar yaklaşık 3,5 yıllık görev sürelerini tamamlamış olacaklarını hatırlatan Seçer, “Biz bu 3,5 yılda Mersin’in toplu taşıma konusundaki problemini çözmüş oluyoruz. Belediye olarak bu sistemin çalışması için biz yolculardan bir bedel alıyoruz, biz de üzerine 250 milyon lira sübvansiyon yapıyoruz. Bu yılın Temmuz ayı sonuna kadar 272 yeni otobüsün sefere başlayacağını vurgulayan Seçer, "Bu ekonomik çalkantı içinde biz toplu taşımayı çok ekonomik fiyatlarla yenilemiş olduk. Bu özenli bir kazanımdır. İyi bir filonun maksimum 10 yaş ortalaması olması lazım. Şu anda yaş ortalaması 12. Mersin Büyükşehrin Temmuz ayı itibariyle toplu taşıma otobüs filosunun yaş ortalaması 2,5 olacak. Bu muazzam bir şey. Bu araçlar daha temiz, daha konforlu, CNG’li, çevre dostu, daha ekonomik, kliması bu bölgeye uygun, Wi-Fi sistemi var. Bunlar çok muazzam gelişmeler” ifadelerini kullandı.
Seçer, Perşembe günü de Tarsus’ta merkez ve köylere hizmet verecek olan 41 yeni otobüsün filoya alınacağını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlara hizmet götürme noktasında hiçbir ayrım gözetmediklerini vurgulayan Seçer, “Oy veren yerlere de bugüne kadar hizmet almamış yerlere de hizmet yapıyorum. Çay Mahallesi'ne de hizmet yapıyorum, Kazanlı’ya da Yenimahalle’ye de Şahna’ya da Üzümlü’ye de Çavuşlu’ya da Anamur’a da Gülnar’a da. Hiçbir ayrımımız yok. Yaptığımız hiçbir iş göz boyamak için değil. Yaptığımız hiçbir iş gelecekte seçimi kazanmak için değil” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
29
açık
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:19
Güneş 05:47
Öğle 12:44
İkindi 16:28
Akşam 19:32
Yatsı 20:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
sanalbasin.com üyesidir