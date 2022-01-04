OXFORD ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ SEZGİN, MEZUN OLDUĞU OKULDA SÖYLEYİŞİ YAPTI

Oxford Üiversitesi Öğretim üyesi Genetik Mühendisi Erdinç Sezgin mezun olduğu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi'nde söyleyişi etkinliğine katıldı.

MTSO Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen söyleyişi etkinliğinde meslek ve hayat tecrübelerinden bahseden, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi mezunu ve Oxford Üniversitesi Öğretim üyesi olan Oxford ve İsveç Stokholm de 2 araştırma laboratuvarı bulunan Genetik Mühendisi Erdinç Sezgin, 11 ve 12. sınıf öğrenciler ile sohbet ederek hem deneyimlerinden bahsetti hem de önerilerde bulundu.

MTSO Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Gılıç , "Mezun öğrencimiz Erdinç Sezgin 'e öğrencilerimize kariyer planlama, hedef belirleme ve bir bilim insanı olma yolunda verdiği bilgiler için teşekkür ediyor, kendisine kariyerinde başarılar diliyorum. MTSO Anadolu Lisesi ailesi olarak geçmişten günümüze ülkemiz ve dünya bilimi adına böyle başarılı öğrenciler yetiştirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Bu yolda aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.