MERSİN'DE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 'MOTİVASYON ETKİNLİĞİ' SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi tarafından başlatılan 'motivasyon etkinliği'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Anamur ve Bozyazı ilçelerinde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri için ‘motivasyon’ konulu sunum düzenlendi. Seminerin sonunda Büyükşehir Belediyesinin ‘1 ekmek 1 çorba’ hizmeti ve çay-kahve ikramıyla karşılanan gençler, Kent Orkestrası konserinde doyasıya eğlendi.

“Ulaşabildiğimiz bütün öğrencilere bu deneyimi yaşatmayı planlıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin motivasyonunu artırmak istediklerini belirterek, “Merkezimiz ve ilçelerimiz fark etmeksizin ulaşabildiğimiz bütün öğrencilere bu deneyimi yaşatmayı planlıyoruz. Yaşadıkları zorlu sınav sürecinde ihtiyaçları olan motivasyonu sağlamak için bu etkinliklere devam edeceğiz” dedi.